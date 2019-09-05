Uluslararası İzmir İş Günleri için bir araya geldiler

İEF'de partner ülkenin Çin Halk Cumhuriyeti olduğuna dikkat çeken Ilıcak, bu katılımın iki ülke arasında tüm ilişkilere çok önemli ivme kazandıracağını savundu. Ilıcak, şunları söyledi:

"2019 yılında Türkiye Expo Pekin 2019'a etkin bir tanıtım yaptı. 9 Ekim tarihine kadar sürecek katılım aradaki mesafeleri, yolları, uzaklıkları tamamen ortadan kaldırarak ülkelerimizi birbirine yakınlaştırıyor. 2018 yılı itibarıyla Türkiye-Çin arasındaki ticaret seviyesi 23.6 milyar dolar seviyesinde. Türkiye her geçen gün güçlenen ekonomisi, dış ticareti ile yeni iş birliği yaratmak yönünde hızla ilerliyor."

190 DELEGASYON KATILACAK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ ev sahipliğinde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye İhracatçılar Meclisi partnerliğinde, Ticaret Bakanlığı bünyesinde gerçekleşen iş günleri toplantısında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Soyer, "88. İEF kapsamında düzenlenen bu toplantılarda partner ülkemiz Çin ve diğer konuk ülkelerin delegasyonları ile bakanlar, bürokratlar ve iş insanları düzeyinde önemli görüşmeler gerçekleşecek. Geçen yıl 12'si bakanlık düzeyinde olmak üzere toplam 24 ülkenin katılımın gerçekleştiği iş günlerinde, bu yıl 18'i bakanlık düzeyinde olmak üzere 40 ülkeden toplam 190 delegasyon katılım sağlıyor. Türkiye ve İzmir ekonomisindeki olanakların, ticari potansiyellerin, işbirliklerinin ve teknik alt yapıların tanıtılacağı bu toplantıların ilk gününde ülkemiz ile diğer ülkeler arasındaki ticari ilişkiler güçlenecek. Umuyorum ki tüm taraflar için bereketli işbirliği olanakları kurulacaktır" diye konuştu.