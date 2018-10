Uluslararası Jandarmalar ve Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Birliği Zirvesi

"Uluslararası boyutta bir samimiyet ve niyet sorunumuz var. Kendimize resmi ülkeleri mi partner olarak seçeceğiz, yoksa terör örgütlerini muhatap almaya devam mı edeceğiz? Bazı ülkeler bu noktada çelişki içinde. Kabul etmek zorundayız ki güvensizlik ortamı, tıpkı bileşik kaplar gibi dünyanın bir yerinde varsa, başka yerlerinde de olacaktır. Yaşanan bu terör ve şiddet ortamından hiçbir ülke kendi hesabına bir fayda sağlayamayacaktır. Yapılması gereken, terör ve şiddetle topyekün mücadeleye dünyadaki her ülkeyi ve her bireyi ikna etmektir."

Her toplantıda tüm katılımcıların iş birliğinin önemine vurgu yaptığını ancak iş birliğinin somut adımlarını ne yazık ki göremediklerini anlatan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

- "6 bin 922 kişiyi sınır dışı ettik"

Türkiye'nin, uyuşturucu, terör ve göç meselesinde dünyanın en zorlu coğrafi konumda bulunduğuna işaret eden Soylu, Türkiye'nin, Suriye ve Irak'taki çatışma ortamına doğrudan sınır komşusu olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin şu anda aktif olarak DEAŞ, PKK/KCK/PYD, FETÖ ve DHKP-C terör örgütleriyle eş zamanlı mücadele ettiğini vurgulayan Soylu, şunları söyledi:

"Sadece sınırlarımız içerisinde 380 civarında operasyon var. 15 binin üzerinde jandarmamız, polisimiz, askerimiz terör örgütlerini kovalıyor. Bunu sadece kendi ülkemiz için yapmıyoruz. Bugüne kadar yabancı terörist savaşçı olarak tespit edilmiş 151 farklı ülkeden toplam 68 bin 688 kişiye ülkeye giriş yasağı koyduk. Sınırlarımızda yakaladığımız 100 farklı uyruktan toplam 6 bin 922 kişiyi de aynı gerekçeyle sınır dışı ettik. Sadece 2018 yılında toplam 295 önemli olayı, henüz hazırlık aşamasındayken engelledik. Tırlarla terör örgütüne yardım yapanlar, tırları gönderiyorlar, silahlar satılıyor, terör örgütlerine nakit destek ortaya konuluyor. Müttefik olarak nitelendirdiğimiz ülkelerin ürettiği füzeler, her yıl sınırımızı bir fazla daha taciz ediyor. Çünkü her yıl onlara biraz daha fazla katkı koymaya devam ediyorlar. Bu nereye kadar? 2011 yılından bugüne kadar sadece DEAŞ ile ilgili 4 bin 540 kişiyi tutukladık. Bunların yarısına yakını yabancı uyrukluydu. Saydığım bütün bu terör örgütlerinin eylemleri dolayısıyla 2016 yılından bugüne kadar toplam 679 sivil vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunların içinde toplumun her kesiminden insan var. Öğretmen, 11 aylık bir bebek ve annesi, yoldan geçen insanlar vesaire. Jandarma, polis, asker kayıplarımız ise bu rakama dahil değil. Bu rakamları, örnekleri çoğaltmam, maalesef mümkün. İlginç bir terör eylemi olarak 15 Temmuz darbe girişimini sayabilirim."