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Uluslararası Kadın Kulübü Kapanış Etkinliği Stockholm Büyükelçiliğinde yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 23:55 | Son Güncelleme

İsveç’te diplomat eşleri ve kadın sanatçıların Uluslararası Kadın Kulübü, bu yıl kapanış etkinliğini Türkiye Büyükelçiliği konutunda gerçekleştirdi.İsveç’te yaşanan diplomat eşleri ve kadın sanatçılardan oluşan Uluslararası Kadın Kulübü bu yılki kapanış etkinliğini Türkiye Büyükelçiliği konutunda gerçekleştirdi.

İsveç’te diplomat eşleri ve kadın sanatçıların Uluslararası Kadın Kulübü, bu yıl kapanış etkinliğini Türkiye Büyükelçiliği konutunda gerçekleştirdi.
İsveç’te yaşanan diplomat eşleri ve kadın sanatçılardan oluşan Uluslararası Kadın Kulübü bu yılki kapanış etkinliğini Türkiye Büyükelçiliği konutunda gerçekleştirdi. Etikliğin teması “klasik kadın şapkaları” oldu. Organizasyonda büyük payı olan Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt’un eşi Sefire Figen Yunt, “Uluslararası Kadın Kulübü yaz gelince kapanış etkinliği yapar. Bu sene Türk Büyükelçiliğini seçtiler. Etkinlikte Stockholm’de bulunan Türk modacılar giysilerini tanıttılar. Ayrıca Antalya Operasına bağlı İsveç’te çok iyi tanınan Türk sopranosu Burcu Kuru Türk ve İtalyanca şarkılardan oluşan küçük bir konser verdi. Misafirlere Türk spesiyaliteleri ve Türk çayı ikram edildi. Ben Türk Sefiresi olarak Uluslararası Kadın Kulübü üyelerini ve sanatçıları rezidansımızda misafir etmekten büyük mutluluk, duydum" diye konuştu.

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