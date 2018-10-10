Uluslararası Kahramanmaraş Kitap ve Kültür Fuarı yarın açılıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap ve Kültür Fuarı, yarın kapılarını kitapseverlere açıyor.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde 10 gün boyunca devam edecek ve Anadolu'nun en büyük kitap fuarı olan Uluslararası Kahramanmaraş 5. Kitap ve Kültür Fuarı'na yüzlerce yayınevi ile yazar katılacak.

Uluslararası fuar, 11-21 Ekim 2018 tarihlerinde tüm Kahramanmaraş halkının yanı sıra civar illerden gelecek okuyuculara da ev sahipliği yapacak.

Kitap fuarı süresince çeşitli söyleşiler, konferanslar, yazarların imza günleri etkinlikleri de gerçekleştirilecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, 5. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap ve Kültür Fuarı'na herkesi beklediklerini belirterek, "Kitap fuarımıza tüm Kahramanmaraş halkımızın yanı sıra civar illerimizdeki kitap severlerimizi de davet ediyoruz. Özellikle de ailelerimiz çocuklarını mutlaka kitap fuarımıza getirsinler ve çocuklar kitaplarla buluşsunlar." dedi.

Fuara, 234 yayınevinin yanı sıra 247 yazar katılacak.

