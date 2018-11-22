HABER

Uluslararası Kalkınmanın Finansmanı Sempozyumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 13:52 | Son Güncelleme

İslam Kalkınma Bankası Ülke İlişkileri ve Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Velid Abdülvehhab: - “Sürdürülebilir kalkınma için mevcut kaynaklardan yararlanmak noktasında tüm gelişmiş ortaklarla değer kazandırıcı ve akıllı ortaklıklar yolunu açmak için ‘yenilikçi düşünceye’ ihtiyacımız var” - SESRIC Genel Direktörü Musa Kulaklıkaya: - “Son on yılda İslami finansın kesintisiz büyümesine şahit olmak ümit verici"

İSTANBUL (AA) - İslam Kalkınma Bankası (İKB) Ülke İlişkileri ve Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Velid Abdülvehhab, “Sürdürülebilir kalkınma için mevcut kaynaklardan yararlanmak noktasında tüm gelişmiş ortaklarla değer kazandırıcı ve akıllı ortaklıklar yolunu açmak için ‘yenilikçi düşünceye’ ihtiyacımız var.” dedi.

İslam Ülkeleri İstatistik Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) ve İslam Kalkınma Bankası (IKB), İstanbul'da “Kalıcı Kalkınma Zorluklarına Yenilikçi Çözümler Düşünmek” temalı Uluslararası Kalkınmanın Finansmanı Sempozyumu düzenledi.

Velid Abdülvehhab, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, finansal kaynakların harekete geçirilmesinin ve ortaya çıkan sorunları çözmek için en uygun şekilde kullanılmasının, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmaya yönelik ortak çabalarda karşılaşılan en büyük zorluk olduğunu dile getirdi.

Bu zorluğun, özellikle düşük gelirli İİT ülkelerinin karşı karşıya bulunduğu finansmandaki büyük uçurum ile birleşmesi durumunda daha da perçinlendiğini vurgulayan Abdülvehhab, şunları söyledi:

“57 üyeden oluşan İİT ülkeleri, dünya nüfusunun yüzde 22'sini ve dünyadaki yoksulların yüzde 40'ını temsil eden orantısız bir yükle karşı karşıya. İİT ülkelerinin çoğunluğu bazı durumlarda iki haneli rakamı aşan büyük bütçe açıkları ile karşı karşıya. Ayrıca buna ek olarak son altı yılda yüzde 47'lik bir artış kaydeden ve bazı ülkelerde GSYH'nin yüzde 100'ünü aşan Kamu Brüt Borcu mevcut.”

Ancak, İİT üyesi ülkelerin sahip olduğu zengin çeşitliliğin ve geniş kaynaklarının büyük bir fırsat sunduğuna dikkati çeken Abdülvehhab, “Sürdürülebilir kalkınma için mevcut kaynaklardan yararlanmak noktasında tüm gelişmiş ortaklarla değer kazandırıcı ve akıllı ortaklıklar yolunu açmak için ‘yenilikçi düşünceye’ ihtiyacımız var.” dedi.

\

- "İslam Kalkınma Bankası, 40 yılı aşkın bir süredir önemli bir rol oynuyor"

İslam Kalkınma Bankası’nın önemine işaret eden Abdülvehhab, şunları kaydetti:

“İKB, üye ülkelerini ve Müslüman topluluklarını dünyanın dört bir yanındaki çeşitli finansman girişimleri aracılığıyla destekleyerek ve daha da önemlisi, uygun ortamların oluşturulmasına ve kalkınma için kapasite sağlanmasına yardımcı olarak 40 yılı aşkın bir süredir önemli bir rol oynamaktadır.”

Velid Abdülvehhab, kolektif çabaları birleştirmenin ve bilim, teknoloji ve yeniliklerden yararlanmanın refah ve kalkınma arayışında önemli bir etki yapabileceğini sözlerine ekledi.

\

- İİT ülkeleri arasında düzenleyici standartların uyumlaştırılmasına ihtiyaç var”

SESRIC Genel Direktörü Musa Kulaklıkaya ise kalkınma için finansmanın, sürdürülebilir kalkınma gündeminin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve Addis Ababa Eylem Gündemi’nin, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini (SDG) uygulamak için gerekli mali araçları güvence altına almak noktasında kapsamlı bir çerçevenin ana hatlarını çizdiğini dile getirdi.

Kulaklıkaya, “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin dünya için kesin mali etkilerinin ölçülmesi zor olsa da, çeşitli çalışmaların ön bulguları, toplam maliyeti yılda "trilyon dolar" olarak tahmin etmektedir.” dedi.

Özellikle İslami finansın, temel kalkınma zorluklarının ele alınması ve SDG'lerin finanse edilmesinde alternatif bir finansal kaynak olarak ortaya çıktığını belirten Kulaklıkaya, “Son on yılda İslami finansın kesintisiz büyümesine şahit olmak ümit verici. Son istatistiklere göre, İslami finansal varlıkların büyüklüğü 2007 ile 2016 arasında yaklaşık 0,6 trilyon dolardan, 2,3 trilyon dolara yükseldi. Bununla birlikte, sanayinin uzun vadeli büyüme beklentilerini iyileştirmek için İİT üyesi ülkeler arasında düzenleyici standartların uyumlaştırılmasının yanı sıra daha fazla yakınsamaya ihtiyaç var.” ifadelerini kullandı.

Kulaklıkaya, İslami finansın, yoksulluğu hafifletmek ve refahı paylaşmak için etkili bir araç olabileceğini ve bu nedenle İslami finans gelişimine İİT Eylem Programında ayrı bir önem verildiğine dikkati çekti.

Yıllar içinde, gelişmekte olan ekonomilerin rolünün, küresel kalkınma finansmanına yardım konusunda önemli bir artışla büyüdüğünü dile getiren Kulaklıkaya, şunları söyledi:

“OECD'nin öncü tahminlerine göre, 2017 yılında Kalkınma Yardımları Komitesine’ne (DAC) üyelerinden net Resmi Kalkınma Yardımı (ODA) 146,6 milyar dolara ulaşmış ve DAC’a üye olmayan ülkeler 161 milyar dolar katkı sağlamıştır. Örneğin, Türkiye'nin 2017'deki toplam ODA tutarı 8,14 milyar dolar seviyesindedir. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise 2017 yılında 4,6 milyar dolar dış yardımda bulundu.”

Kulaklıkaya ayrıca SESRIC olarak, üye devletlere gelişim yolunda hizmet ve çözümler sağlama çabalarına devam edeceklerini belirtti.

Toplu mezar şoku! Daha önce benzerine dahi rastlanmamıştıToplu mezar şoku! Daha önce benzerine dahi rastlanmamıştı
Bakan Yardımcısı Erdil: Siyasal şiddet ve terörü önlemek için çalışmalar sürecekBakan Yardımcısı Erdil: Siyasal şiddet ve terörü önlemek için çalışmalar sürecek
Dünyanın en büyük inşaat gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçtiDünyanın en büyük inşaat gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ISDF İİT İslami finans SESRIC

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! MEB, 4 beceride Türkçe sınavı yapacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! MEB, 4 beceride Türkçe sınavı yapacak

İstanbul adayı kim olacak? Ekrem İmamoğlu CHP'nin teklifini reddetti

İstanbul adayı kim olacak? Ekrem İmamoğlu CHP'nin teklifini reddetti

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Motorinde 13-14 kuruş indirim bekleniyor

Motorinde 13-14 kuruş indirim bekleniyor

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Muhtarlar toplantısında ilginç olay! Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı ve...

Muhtarlar toplantısında ilginç olay! Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı ve...

Erdoğan bugün uyarmıştı! 45 adrese eş zamanlı baskın

Erdoğan bugün uyarmıştı! 45 adrese eş zamanlı baskın

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmaris'i vuran hortumun yeni görüntüleri ortaya çıktı

Marmaris'i vuran hortumun yeni görüntüleri ortaya çıktı

WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

Muharrem İnce Twitter'dan TRT'ye tepki gösterdi! Verdiği telefon numarası sosyal medyayı salladı

Muharrem İnce Twitter'dan TRT'ye tepki gösterdi! Verdiği telefon numarası sosyal medyayı salladı

Samanların arasından servet çıktı!

Samanların arasından servet çıktı!

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın öldürülmesiyle ilgili 9 sanık hakkında kırmızı bülten!

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın öldürülmesiyle ilgili 9 sanık hakkında kırmızı bülten!

İstanbul'dan geçti, herkes bakakaldı! Dünyanın en büyüğü

İstanbul'dan geçti, herkes bakakaldı! Dünyanın en büyüğü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.