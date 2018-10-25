HABER

Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 13:41 | Son Güncelleme

Sempozyumun 12'ncisi KKÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ev sahipliğinde Kırıkkale'de başladı

Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu'nun (KAYSEM) 12'ncisi Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ev sahipliğinde başladı.

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, KKÜ Hukuk Fakültesi Kocatepe Konferans Salonu'ndaki açılış oturumunda yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin yoktan var edilmediğini belirterek, özellikle bürokratik gelenekleri, yönetim kültürü ve hatta birtakım korkuları bakımından Osmanlı'dan bir bürokratik mirası devraldığını söyledi.

Bugünkü Türkiye'nin "bürokratik sorunlarına, hastalıklarına" bakarken o dönemi de incelemenin doğru sonuçlar vermesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Haktankaçmaz, şunları kaydetti:

"Eğer kamu yönetimini bugünkü sorunların üstesinden gelip hızlı hareket edebilen, sorunlara anında cevap verebilen bir yapıya kavuşmak istiyorsak bir, yüksek ücret ödeyeceği iki, işini kaybetme korkusu ve gelecek kaygısı olacak. Yani hakkını vereceksiniz kamu personeline ama iş garantisi de olmayacak. Kaybetme korkusu olacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle bazı ofis ve kurullar kuruldu. Şöyle bir öneride bulunmak istiyorum; Türkiye'de kamu bürokrasisinin tamamından sorumlu bir birim olmalı. Bunu bazen bazı kurumlar yaptı ama sürekli olarak idareyi gözetim altında tutacak, aksayan yönlerini tespit edecek ve düzeltici önlemler alacak, vatandaşlardan gelen önerileri değerlendirecek yapılanma eksikliğini hep hissettim."

Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Uğur Ömürgönülşen de zaman içerisinde hem dünyada hem de Türkiye'de kent ve kır karşıtlığının yavaş yavaş hem mekansal hem de ekonomik ve sosyolojik anlamda giderek kapandığını aktardı.

Kentli nüfusun çok fazla arttığını ve kırsal nüfusun ise azalmakta olduğunu anlatan Ömürgönülşen, şöyle konuştu:

"Kırsalda kalanlar da eskisinden daha farklı olarak yaşama şekilleri, kullanılan teknolojik ürünler, üretim yöntemleri itibarıyla giderek kentteki hayata benzemekte. Bundan 70-80 yıl önceki kır bugün tam anlamıyla mevcut değil. Diğer yandan kent büyüyor ve kırsal alanları da içerisine katıyor. Böylelikle çok farklı bir yapılanma ortaya çıkıyor. Kent ve kır ayrımının ortadan kalkmaya başladığı ve bunların birbirine iyice yaklaştığı yorumu belli açılardan faydalı olabilir ama bunun tümüyle ortadan kalktığını savunmak başka bir sorun yaratır çünkü ülkemizde kırsal kesim hala mevcudiyetini koruyor. 6360 sayılı kanunla birlikte kentleşme oranımız yüzde 92'ye çıktı diye biz gerçek anlamda kentli bir nüfusa sahip olduğumuzu söyleyemeyiz. Belki yüzde 70-80'lerde. Hala kentlerde yaşayan bazı vatandaşlarımızın kırlarla bağlantısı var. O yüzden bu kır-kent ilişkisinde farklılık, ayrışma ve benzerlikler noktasında dikkatli olmalıyız."

İstanbul Aydın Üniversitesinden Prof. Dr. Eyüp Günay İsbir ise "Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle dönüşüm sürecine girmiş vaziyette. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yeni bir sistem ve idari yapımızı şekillendirmeye başladı. Kurulan çeşitli kurullar ve ofislerle idari yapımızda merkezi hükümet açısından önemli değişiklikler var." diye konuştu.

İki gün sürecek, 5 ülke ile Türkiye'de bulunan 67 üniversiteden 210 akademisyenin katıldığı sempozyumun ana teması "Türkiye’de Toplum, Yerleşim ve Yönetim Tartışmaları" olarak belirlendi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Milletvekili Koçer’den 29 Ekim mesajıMilletvekili Koçer’den 29 Ekim mesajı
Suudi Arabistan'dan bir itiraf daha: Kaşıkçı cinayeti planlıydıSuudi Arabistan'dan bir itiraf daha: Kaşıkçı cinayeti planlıydı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kırıkkale üniversitesi Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumunun (KAYSEM)

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek MHP'nin Ankara teklifini kabul edecek mi?

Melih Gökçek MHP'nin Ankara teklifini kabul edecek mi?

Bu iddia Aydın'ı karıştırdı! 'Defineciler gelir diye korkuyoruz'

Bu iddia Aydın'ı karıştırdı! 'Defineciler gelir diye korkuyoruz'

Gigi Hadid'in keyfi yerinde!

Gigi Hadid'in keyfi yerinde!

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

İşte Melih Gökçek’in 17 saat önce attığı tweet

İşte Melih Gökçek’in 17 saat önce attığı tweet

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Melih Gökçek'ten AK Partili Hayati Yazıcı'ya sert yanıt: Sabrımı taşırma, vallahi tozunu atarım

Melih Gökçek'ten AK Partili Hayati Yazıcı'ya sert yanıt: Sabrımı taşırma, vallahi tozunu atarım

Milletvekili Koçer’den 29 Ekim mesajı

Milletvekili Koçer’den 29 Ekim mesajı

Bina temelinden çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi

Bina temelinden çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi

Interpol tarafından aranan mafya lideri Türkiye'de yakalandı

Interpol tarafından aranan mafya lideri Türkiye'de yakalandı

Donanma Komutanlığı davasında karar çıktı

Donanma Komutanlığı davasında karar çıktı

Viranşehir’de taşı, sopayı kapan saldırdı

Viranşehir’de taşı, sopayı kapan saldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.