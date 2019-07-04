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Uluslararası Kapadokya Balon Festivali'nde gökyüzü dev balonlarla süslendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 07:46 | Son Güncelleme

Türkiye'nin öne çıkan turizm merkezleri arasında yer alan Kapadokya bugünlerde renkli bir festivale ev sahipliği yapıyor. Turistlere sunduğu eşsiz manzara ile zaman zaman gündeme gelen kent bu kez Uluslararası Kapadokya Balon Festivali ile öne çıktı. Kapadokya Balon Festivali dün akşam gerçekleştirilen balon festivali ile başladı.

Ürgüp ilçesi Cumhuriyet meydanında başlayan korteje Vali İlhami Aktaş, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, daire müdürleri ve STK temsilcileri katıldı. Korteje balon arabalarının yanı sıra eski klasik model otomobiller katıldı.

Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı etkinlikle ilgili olarak, "İlk defa Ürgüp ilçemizde ve bölgemizde Kapadokya balon festivali düzenleniyor. Böylelikle ilçemiz ve Kapadokya bölgemiz için çok güzel bir organizasyon oldu" dedi.
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmek Aktürk ise, "Bugün kortej yürüyüşüyle festivalin startını veriyoruz. Ürgüp'ümüzün ev sahipliğinde etkinliklerimiz 7 Temmuz akşamına kadar sürecek. Yurt dışından 11 farklı ülkeden gelen değişik şekilli balonlarımızın uçuşu 3- 4 gün boyunca akşam saatlerinde Türkiye'de ilk defa olacak" diye konuştu
Festivalde, Gürcistan’dan gelen 150 kişilik halk oyunları ekibi dans gösterisi yaptı. Yurt içi ve yurt dışından gelen yaklaşık 10 bin kişi festivali izledi. Festivalin 5 gün boyunca devam edeceği belirtilirken, sabah erken saatine özel bir program da hazırlandı. Etkinlik kapsamında gündoğumu uçuşları sırasında da şekilli balonlarla gökyüzü süslendi. İşte objektiflere yansıyan o renkli görüntüler...
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Anahtar Kelimeler:
Kapadokya festival turizm

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