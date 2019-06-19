Uluslararası Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali'ne doğru

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da ilk kez gerçekleştirilecek "Uluslararası Kapadokya Balon Festivali"ne 11 farklı ülkeden sıcak hava balonu pilotlarının katılacağı bildirildi.

Ürgüp Belediyesinin ev sahipliğinde, Pasha Balloons sponsorluğunda 3-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek festivalle ilgili Ürgüp ilçesindeki bir otelde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, toplantıda yaptığı konuşmada, Kapadokya turizminin son yıllarda giderek artan bir ivme yakaladığını söyledi.

Festivali, bölge ve ülke turizmine katkı sağlamak amacıyla organize ettiklerini belirten Maraşlı, "Ürgüp yöresinin ve Kapadokya'nın daha iyi bir şekilde tanıtılması, turistin artması, gelen misafirlerin daha kaliteli bir turizm hizmeti alması ve yeni etkinliklerle beraber bölgemizin ve ülkemizin tanıtımı için bu organizasyon planlandı. İnşallah yöremiz ve ülke turizmi adına başarılı sonuçlar elde edeceğiz." dedi.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ise belediye olarak organizasyona konser ve yer temini yaparak katkı sağladıklarını aktardı.