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Uluslararası Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali'ne doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 16:37 | Son Güncelleme

Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı: - "Ürgüp yöresinin ve Kapadokya'nın daha iyi şekilde tanıtılması, turistin artması, gelen misafirlerin daha kaliteli bir turizm hizmeti alması ve yeni etkinliklerle beraber bölgemizin ve ülkemizin tanıtımı için bu organizasyon planlandı. İnşallah yöremiz ve ülke turizmi adına başarılı sonuçlar elde edeceğiz"

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da ilk kez gerçekleştirilecek "Uluslararası Kapadokya Balon Festivali"ne 11 farklı ülkeden sıcak hava balonu pilotlarının katılacağı bildirildi.

Ürgüp Belediyesinin ev sahipliğinde, Pasha Balloons sponsorluğunda 3-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek festivalle ilgili Ürgüp ilçesindeki bir otelde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, toplantıda yaptığı konuşmada, Kapadokya turizminin son yıllarda giderek artan bir ivme yakaladığını söyledi.

Festivali, bölge ve ülke turizmine katkı sağlamak amacıyla organize ettiklerini belirten Maraşlı, "Ürgüp yöresinin ve Kapadokya'nın daha iyi bir şekilde tanıtılması, turistin artması, gelen misafirlerin daha kaliteli bir turizm hizmeti alması ve yeni etkinliklerle beraber bölgemizin ve ülkemizin tanıtımı için bu organizasyon planlandı. İnşallah yöremiz ve ülke turizmi adına başarılı sonuçlar elde edeceğiz." dedi.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ise belediye olarak organizasyona konser ve yer temini yaparak katkı sağladıklarını aktardı.

Son yıllarda artış gösteren turist sayısına festivalin de önemli katkı sağlayacağına inandığını dile getiren Aktürk, "11 farklı ülkeden gelen 20 farklı şekildeki balonlara ev sahipliği yapacağız. Türkiye'de bir ilk olacak 'night glow' gösterileriyle, konserlerle, şovlarla uluslararası alanda Ürgüp'ün ve Kapadokya'nın dünyada daha fazla tanınan bir bölge haline getirme hedefiyle festival yapılacak." diye konuştu.

Pasha Balloons Yönetim Kurulu Başkanı Halis Aydoğan da "Yıllardır yapılması düşünülen ve bir türlü gerçekleştirilemeyen bu festivale öncü olmaktan mutluyuz. Kapadokya balon uçuşunda nasıl dünyada bir numara olduysa festival noktasında da dünyadaki sayılı festivaller arasında yerini alacaktır." ifadelerini kullandı.

Aydoğan, festival kapsamında bölgede çeşitli noktalarda balon uçuşları ve gösteriler yapılacağını da sözlerine ekledi.

- 11 ülke 20 ayrı figürlü balonla katılacak

Gürcistan'dan halk oyunları gruplarının gösterileriyle başlayacak festivalde, bölgede hizmet veren 150 sıcak hava balonu 6 ayrı uçuş yapacak.

Festivale ABD, İspanya, Polonya, İsviçre, Endonezya, İngiltere, Slovakya, Fransa, Hollanda, Japonya ve Meksika, 20 ayrı figürlü balonla katılacak.

Nevşehir Valiliği, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Ahiler Kalkınma Ajansı, İl Özel İdaresi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de festivale kurumsal destek sağlayacak.

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Kapadokya Kapadokya Uluslararası Sıcak Hava Balon Festivali Nevşehir Ürgüp

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