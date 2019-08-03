HABER

Uluslararası Karaman Türk Dünyası Şöleni

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 08:44 | Son Güncelleme

Uluslararası Karaman Türk Dünyası Şöleni’nde sahne alan Türk halk müziğinin sevilen sanatçısı Yudum, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.Şölen yürüyüşü ile başlayan etkinlikler akşam Türk Dünyası Kültür Parkı’nda devam etti.

Uluslararası Karaman Türk Dünyası Şöleni’nde sahne alan Türk halk müziğinin sevilen sanatçısı Yudum, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Şölen yürüyüşü ile başlayan etkinlikler akşam Türk Dünyası Kültür Parkı’nda devam etti. Şölen ateşinin yakılmasının ardından kürsüye gelerek bir konuşma yapan Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Türk dilinin, Türk ilinin, Türk yurdunun ve Türkçe’nin başkentine hepiniz hoş geldiniz diyerek, “Karaman’ımız Türk dilinin başkentiydi. Allah’ın izniyle bizim çalışmalarımız ve sizin de destekleriyle Türk dünyasının kültür başkenti olacak. Bugün bunun temellerini atıyoruz. Bu şehir kadim bir şehirdir. Başkentlik yapmış bir şehirdir. Ve bilinmelidir ki bir başkent daima bir başkenttir. Karaman’ımızın ayaklarındaki prangaları kıracağız. Hep birlikte yapacak olduğumuz çalışmalarla birlikte, gerçekleştireceğimiz projelerle bu şehir kabuğunu kıracak” dedi.
Belediye Başkanı Savaş Kalaycı’nın konuşmasının ardında şölen, Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu’nun gösterileri ve Ünlü piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu’nun verdiği konserle devam etti. Son olarak sahneye Türk halk müziğinin sevilen sanatçısı Yudum, çıktı. Ünlü sanatçı seslendirdiği birbirinden güzel parçalarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Ünlü sanatçı Yudum ’un 1 saati aşkın sahnede kaldığı şölen, havai fişek gösterisiyle sona erdi.
Şöleni, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı’nın yanı sıra MHP Karaman İl Başkanı Oktay Yılmaz, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş izledi.

Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye! Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye!
Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda kaza: 3 yaralıKüçükçekmece D-100 Karayolu'nda kaza: 3 yaralı
41 polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var41 polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Borcu olanlar dikkat' İcralık olabilirsiniz

Borcu olanlar dikkat' İcralık olabilirsiniz

Reynmen'den takipçisinin yorumuna ilginç yanıt!

Reynmen'den takipçisinin yorumuna ilginç yanıt!

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

Sert mesaj! 'ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız'

Sert mesaj! 'ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız'

5 ilde büyük fuhuş operasyonu: 38 gözaltı

5 ilde büyük fuhuş operasyonu: 38 gözaltı

Günlerdir bekletiliyorlardı, yeni gelişme yaşandı! 'Sıcaktan fenalaşan arkadaşımız var'

Günlerdir bekletiliyorlardı, yeni gelişme yaşandı! 'Sıcaktan fenalaşan arkadaşımız var'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda kaza: Yaralılar var

Küçükçekmece'de trafiği kilitleyen kaza: Yaralılar var

Son dakika! Çok sayıda polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

41 polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

Otomobilin çarpıp kaçtığı mahalle bekçisi kurtarılamadı

Otomobilin çarpıp kaçtığı mahalle bekçisi kurtarılamadı

Şişli'de yangın paniği! 9 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Şişli'de yangın paniği!

Ankara'da uyuşturucu satıcılarına sıkı takip: Yakalandılar

Ankara'da uyuşturucu satıcılarına sıkı takip: Yakalandılar

Malatya’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.