Yönetmen Mustafa Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14. Uluslararası Kazan Müslüman Sinema Festivali’nin iyi bir organizasyon olduğunu belirterek geçen yıl bu festivalde en iyi film ödülü aldığını hatırlattı. Kara, “Bu yıl bu festivalin jüri üyesi olarak Kazan’da bulunmaktan çok mutluyum. Büyüyen ve gelişen bir festival. Bu festivali çok başarılı bir şekilde yapıyorlar.” dedi.

Ahlaki ve kültürel değerlerin güçlendirilmesi amacıyla yapılan festival 10 Eylül'de sona erecek.

