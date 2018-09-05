Uluslararası Kazan Müslüman Sinema Festivali'nde iş birliği anlaşması

KAZAN (AA) - Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nde dün başlayan 14. Uluslararası Kazan Müslüman Film Festivali çerçevesinde Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ile Uluslararası Kazan Müslüman Filmleri Festivali arasında iş birliği anlaşması imzalandı.
Anlaşma, tarafların ortak film festivalleri düzenlemesini, ulusal film endüstrisinin gelişmesi için iş birliği yapmalarını öngörüyor.
Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Demir, imza töreninin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki festivalde dereceye girecek filmleri Türkiye başta olmak üzere Türk Dünyasının tümünde göstermeyi planladıklarını, söz konusu filmleri bir "Türk Dünyası Filmleri Paketi"ne dönüştürmeyi arzu ettiklerini belirtti.
Anlaşmanın önemine vurgu yapan Demir, 14 yıldan bu yana Kazan Müslüman Film Festivali adı altında büyük çalışmanın yapıldığını, Tataristan'ın kültür, sanat, edebiyat ve hoşgörü konusunda Türk dünyası açısından özel bir yere sahip olduğunu sözlerine ekledi.
14. Uluslararası Kazan Müslüman Film Festivali 10 Eylül'de sona erecek.
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