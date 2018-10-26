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Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 15:14 | Son Güncelleme

"Sürdürülebilir kentler ve yerel yönetimler" temasıyla Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen kongrede, 3 gün boyunca 16 oturum gerçekleştirilecek

STRAZBURG (AA) - Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, "sürdürülebilir kentler ve yerel yönetimler" temasıyla Strazburg'da başladı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim ortağı olduğu, kent alanında disiplinler arası diyaloğu ve bilgi alışverişini geliştirmeyi amaçlayan kongreye, Kent Araştırmaları Enstitüsü, İdealkent (Kent Araştırmaları Dergisi), COJEP International, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG-MEWA) ve Fransa'nın önde gelen mimarlık okullarından ENSAS (Strasbourg, ecole d'architecture) ev sahipliği yapıyor.

Kent Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Emir Osmanoğlu, kongrenin açılış konuşmasında, kongre programına ilişkin bilgi verdi.

Sürdürülebilir kentler ve yerel yönetimler ana temasıyla düzenlenen ve 3 gün sürecek kongrede, toplam 16 oturum gerçekleştirileceğini belirten Osmanoğlu, kongrenin kentsel yaşam kalitesinin artırılmasına katkısı olması temennisinde bulundu.

Siyaset Bilimci Prof. Dr. Orçun İmga da kongre düzenleme kurulu adına yaptığı konuşmada, toplantıda tartışılacak başlıkların tespitinde, bugünün ihtiyaçlarının yanı sıra geleceğe dönük kentsel yaşam beklentilerinin belirlenmesinin etkili olduğunu söyledi.

Kent ve yerel yönetim konularının sürdürülebilir bir perspektiften ele alınmasının geleceğe dönük güçlü bir ışık tutacağını aktaran İmga, sürdürülebilir ve akılı kentler gibi kavram ve değerlerin öne çıktığı dünyada, daha yaşanabilir, güvenilir, erişilebilir ve daha iyi bir çevre ve sosyal yaşam üzerinde daha çok konuşulması ve tartışılması gerektiğinin önemini vurguladı.

Konuşmaların ardından kongrenin açılış konferansı, kent bilimci Prof. Dr. Ruşen Keleş tarafından yapıldı.

"Yerel ve Bölgesel Demokraside Son Gelişmeler ve Türkiye" başlıklı konferansında Keleş, demokrasi, Türkiye'deki belediyecilik sistemi, Avrupa'nın yerel yönetimlerdeki özerklik şartları ve diğer ülkelerin yerel yönetimlerdeki özerklik uygulamaları ile Türkiye'nin AB'ye yönelik çekincelerine ilişkin detayları paylaştı.

Türkiye'nin Strazburg Başkonsolosu Muzaffer Rami Şaylıman da hızlı bir kentleşme sürecinin yaşandığını belirterek, bunun da çevre kirliliği, trafik gibi büyük sorunları beraberinde getirdiğini ve yerel yönetimlere daha fazla iş düştüğünü söyledi.

Şaylıman, Türkiye'nin son yıllarda akıllı kentler ve modern belediyecilik adına çok önemli adımlar atıldığını anımsatarak akıllı kent uygulamalarına, yapımı tamamlanmak üzere olan Türkiye'nin Strazburg Başkonsolosluk binasını örnek gösterdi.

Kongre 3 ayrı salonda düzenlenen paralel oturumlarla devam ediyor.

Kongrenin açılışına Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban ile yurt dışındaki belediyelerden temsilciler ve akademisyenler katıldı.

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