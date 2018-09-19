Uluslararası Kırmızı Panda Günü dolayısıyla Bursa Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret eden özel bir anaokulunun öğrencileri, ilk kez kırmızı panda görmenin heyecanını yaşadı.

Darıca Hayvanat Bahçesi'nden yaklaşık iki hafta önce getirilen 2 kırmızı panda ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Bambu yapraklarıyla beslenen kırmızı pandaları izleyen özel bir anaokulunun öğrencileri, daha sonra boyama etkinliğine katıldı.

Bursa Hayvanat Bahçesi Koordinatörü Erdem Saker, gazetecilere yaptığı açıklamada, kırmızı pandaları Avrupa Hayvanat Bahçeleri Birliği aracılığıyla Darıca Hayvanat Bahçesi'nden aldıklarını söyledi.

Saker, kırmızı pandaların Bursa Hayvanat Bahçesi'ne renk kattığını dile getirerek "Çok hareketli bir hayvan ancak 23 dereceyi aşan sıcaklıklarda rahatsız oluyor. Bundan dolayı yazın kullanacağı özel barınak hazırlayacağız." diye konuştu.

Şu an için hayvanat bahçesinde 2 dişi kırmızı panda bulunduğunu belirten Saker, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıllarda erkek kırmızı pandalar da gelecek ve o zaman tam bir aile olacaklar. Bu hayvanlar bambu filizleri ve yapraklarıyla besleniyor. Ayrıca meyve gibi ek gıdalar da veriyoruz. Temiz suyu çok seviyorlar, onun için barınağa bir havuz hazırladık. Bugün de Uluslararası Kırmızı Panda Günü dolayısıyla anaokulu öğrencileri burayı ziyaret etti. Onlar için ömür boyu unutulmayacak bir anı oldu. Hayvanat bahçeleri çocuklara doğa sevgisi aşılamak için çok önemli."

