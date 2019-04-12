Uluslararası Kızılhaç Komitesi Afganistan'daki faaliyetlerini askıya aldı

KABİL (AA) - Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Taliban tehdidi nedeniyle Afganistan'daki faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesinin Afganistan ofisinden yapılan açıklamada, söz konusu kararın, çalışanlarına yönelik Taliban tehditleri nedeniyle alındığı bildirildi.

Bu konunun çözülmesi için Taliban ile diyalog kurulacağı ifade edilen açıklamada, çalışanların can güvenliği sağlanmadığı sürece faaliyetlerin devam ettirilmeyeceği kaydedildi.

Öte yandan, Taliban örgütünden yapılan açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Komitesinin, faaliyetleri konusunda kendilerine verdiği sözü yerine getirmediği ve bu nedenle de artık komitenin çalışmalarına izin verilmeyeceği vurgulandı.

