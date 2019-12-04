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Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonunda görev değişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 01:17 | Son Güncelleme

İsviçre'nin Cenevre kentindeki toplantıda, IFRC'nin yeni Genel Sekreteri Nepalli Jagan Chapagain oldu

CENEVRE (AA) - Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonunun (IFRC) Genel Sekreterlik görevine, Nepalli Jagan Chapagain seçildi.

Dünyanın en büyük insani yardım ağı IFRC'nin Cenevre'de yapılan olağanüstü yönetim kurulu toplantısında görev değişikliğine gidildi.

Yapılan seçimde, 2014'ten bu yana görevde olan mevcut Genel Sekreter Senagalli Elhadj As Sy'ın yerine, IFRC'nin Asya-Pasifik'ten Sorumlu Direktörü Chapagain getirildi.

IFRC Genel Başkanı Francesco Rocca, Jagan Chapagain'i tebrik ederek, "Jagan'ı yeni genel sekreterimiz olarak ilan etmekten büyük heyecan duyuyoruz. Kızılhaç ve Kızılaya derin bilgi ve zekasıyla geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Elhadj As Sy'a da yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür eden Rocca, "Eminim yollarımız yeniden kesişecek. Bir kere Kızılhaç ve Kızılay ailesinin parçası olduğu için daima da öyle kalacak." ifadesini kullandı.

Dünyada 190 ülkede faaliyet gösteren IFRC, insani yardımlar bağlamında bünyesinde 160 bin yerel şube ve 13,7 milyon gönüllü barındırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Elhadj As Sy IFRC Jagan Chapagain

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