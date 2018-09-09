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"Uluslararası Kızkalesi Turizm Festivali" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 01:16 | Son Güncelleme

Festivalde, Mersin Büyükşehir Belediyesi bando ekibinin çaldığı marşlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Erdemli Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "Uluslararası Kızkalesi Turizm Festivali" başladı.

Festival açılışı dolayısıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi bando ekibinin çaldığı marşlar eşliğinde, ilçeye bağlı Kızkalesi Mahallesi'nde yürüyüş gerçekleştirildi.

Yürüyüşe Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan, protokol üyeleri ve yabancı konuklar ile vatandaşlar katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, açılış töreninde yaptığı konuşmada, bu yıl üçüncüsü düzenlenen festivalin turizm konusunda toplumda farkındalık oluşturmak, Mersin'in doğal, tarihi ve kültürel varlıklarını dünyaya tanıtmak ve turizmi canlandırmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi'nin kentin turizmdeki dışa açılan kapısı olduğunu anlatan Kocamaz, katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Merve Özbey'in konser verdiği ilk gün etkinliklerinde, Letonya Cumhuriyeti'nden gelen halk dansları ekibi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibi gösteriler sundu.

Konserlerin yanı sıra, yerli ve yabancı halk dansı topluluklarının gösteriler sunacağı, hentbol ve voleybol turnuvalarının yapılacağı festivalde, Akdeniz tüm zenginliğiyle dünyaya tanıtılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kızkalesi Turizm Festivali Mersin

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