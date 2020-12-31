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Uluslararası Koalisyondan Aden Saldırısına Misilleme

31.12.2020 20:14 | Son Güncelleme:
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Uluslararası Koalisyondan Aden Saldırısına Misilleme

Kent sakinlerinin Reuters haber ajansına yaptığı açıklamaya göre koalisyonun hava saldırısında Sana havaalanı ve başkent civarındaki diğer hedefler vuruldu

Yemen’in güneyindeki Aden havaalanına düzenlenen saldırının ardından Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları, Husiler’in kontrol ettiği başkent Sana’daki hedefleri vurdu.

Yemen’de ülkenin kuzeyini kontrol eden Husiler’e karşı altı yıldır savaşan uluslararası koalisyon, Aden havaalanına ve başkanlık sarayına Çarşamba günü düzenlenen iki saldırıdan da Husiler’i sorumlu tutuyor.

Kent sakinlerinin Reuters haber ajansına yaptığı açıklamaya göre koalisyonun hava saldırısında Sana havaalanı ve başkent civarındaki diğer hedefler vuruldu.

Yerel basında başkentin farklı bölgelerindeki 15 noktanın vurulduğu belirtildi.

Yemen’deki altı yıllık savaş boyunca koalisyon güçlerinin saldırılarında aralarında çok sayıda sivilin de olduğu binlerce kişi hayatını kaybetti.

Ancak son yıllarda Husiler’in yerleşim yerlerinin çoğunu ele geçirmesi ve uluslararası alanda tanınan Riyad destekli Abdurabbu Mansur Hadi hükümetinin de Aden’de konuşlanmasıyla koalisyonun hava saldırıları azalmıştı.

Bu dönemde Aden’deki ayrılıkçılarla Mansur Hadi’nin güçleri arasındaki çatışmalar arttı.

Yemen’in güneyinde bağımsızlık isteyen Güney Geçiş Konseyi (STC), Aden’de Nisan ayında özerklik ilan etmişti. Bu durum hem kentte çatışmaların artmasına hem de Birleşmiş Milletler’in ülke genelindeki kalıcı ateşkes çabalarına gölge düşürmüştü.

Suudi Arabistan’ın, Hadi hükümeti ve STC arasında bir yıldır yürüttüğü yoğun müzakerelerin ardından Suudiler, yetki paylaşımının yapıldığı yeni bir kabinenin kurulduğunu bu ay ilan etmişti.

Aden havaalanında Çarşamba günü düzenlenen saldırı Suudi destekli kabine üyelerini taşıyan uçağın inişinden dakikalar sonra düzenlendi. Saldırıda en az 22 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

Saldırıdan saatler sonra Aden’de bulunan başkanlık sarayı yakınında da ikinci bir patlama oldu. Yerel basın, Başbakan Muin’in de aralarında olduğu kabine üyeleriyle Suudi Arabistan’ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Said El Cebir’in güvenliğinin sağlandığını bildirdi.

Başbakan Muin Abdulmelik, tüm kabine üyelerinin iyi olduklarını ancak saldırının Suudi Arabistan’ın ülkede İran destekli Husi milislere karşı yürütülen savaşta müttefiki olan iki farklı grubu biraraya getirmeyi umduğu kabinenin karşı karşıya olduğu zorlukları gözler önüne serdiğini söyledi.

https://www.amerikaninsesi.com/a/yemenin-guneyinde-havaalani-saldirisi/5719128.html

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