ULUSLARARASI KÖPRÜ KURAN TÜRK DİZİLERİ - Türk dizileri Kazak diş hekimine Türkiye'de yaşama hayali kurdurdu

NUR SULTAN (AA) - ALİİA RAİMBEKOVA - Nur Sultanlı 59 yaşındaki emekli diş hekimi Jamilya Sadırbekova, izlediği Türk dizilerinden etkilenerek, emekliliğini Türkiye'de geçirme hayali kuruyor.

Sadırbekova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 yıl diş hekimi olarak çalıştıktan sonra bu yıl emekli olduğunu belirterek, "Emekliliğimi orada geçirmeyi hayal ediyorum. Dizilerde gördüğüm tarihi yerleri gezmek istiyorum. Ayrıca deniz ve güneşin sağlıklı yaşam için iyi geldiğini düşünüyorum." dedi.

Ailesinde Türk dizisi izleyen tek kişi olduğunu ifade eden Sadırbekova, "Kara Sevda", "Muhteşem Yüzyıl" ve "İstanbullu Gelin" dizilerini severek izlediğini ifade etti.

Sadırbekova, Türk dizisi başladığında ev işlerini bırakıp televizyonun karşısına geçtiğini belirterek, "İnternetten izlerken istediğim yerde durdurup, işleri hızlı bir şekilde yapıp, sonra kaldığım yerden izlemeye devam ediyorum." ifadesini kullandı. Sadırbekova, dizi izlerken bazen yemek yapmayı bile unuttuğunu, hatta eşinin bu nedenle kendine kızdığı zamanlar olduğunu dile getirdi.