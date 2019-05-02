Polis Akademisi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) iş birliğinde gerçekleştirilen "Uluslararası Koruma Altındaki Kişiler Hakkında Polisin Bilgilendirilmesi Çalıştayı"nda, polisin uluslararası koruma altındaki kişilerle karşılaştığı durumlar ve bu kişilerle kurduğu ilişkilerde dikkat etmesi gereken hususlar değerlendirildi. Ankara'da bir otelde düzenlenen çalıştaya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Akarca, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Katharina Lumpp ve Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak ile uluslararası ve geçici koruma altında en çok yabancının bulunduğu 11 ilden emniyet mensupları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve akademisyenler katıldı. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, çalıştayda yaptığı konuşmada, insanların en temel aidiyetlerinden birisinin doğdukları, ait oldukları ve yaşam koşullarına alışık oldukları yerde, vatandaşlık bağı ile bağlı oldukları ülkede yaşama arzusu olduğunu söyledi. Bunlar da ilginizi çekebilir Bağırsağından çıkanları görünce doktorlar bile şaşırdı Gençlik ve Spor Bakanlığı tesislerini özel çocuklara göre düzenliyor Tuzla'da erik çekirdeği atan çocuğu döven kişi adliyeye sevkedildi

Özellikle üçüncü dünya ülkelerinde yaşanan ekonomi, terör, savaş gibi sorunların kişileri ülkelerini terk etmek zorunda bıraktığına dikkati çeken Uzunkaya, coğrafi konumuna bağlı olarak başta Suriye olmak üzere Orta Doğu ülkelerinde gerçekleşen terör olayları ve iç savaşlar nedeniyle Türkiye'nin yoğun göç aldığını belirtti. Uzunkaya, göç olayının ülkeleri birbirlerine daha bağımlı hale getirdiğini vurgulayarak, "Yasa dışı göç, ortak paydalı insan kaçakçılığı ve insan ticareti gibi örgütlü suçlar sadece bir veya birkaç ülkenin sınırlarını değil, neredeyse tüm dünyayı faaliyet alanı içine alan bir olguya dönüşmüştür. Bu sorunla başa çıkabilmek için Türk Polis Teşkilatı olarak uluslararası kurum ve kuruluşlarla beraber İçişleri Bakanlığımıza bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının yanı sıra ilgili diğer kamu kuruluşlarıyla birlikte ortak çalışmalar ifa etmekteyiz." diye konuştu. - "70 milyon kişi zorla yerinden edildi"

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Lumpp ise dünyada çatışmalar nedeniyle 25 milyondan fazlası mülteci olmak üzere 70 milyon kişinin zorla yerinden edildiğini, bunların yarısının yaşının 18'den küçük olduğunu aktardı. Geçen yıl dünya çapında her gün 44 bin kişinin çatışma ya da zulüm sebebiyle yerinden edildiğini bildiren Lumpp, "Dünya çapındaki tüm mültecilerin üçte ikisinden fazlası yani yüzde 68'i sadece 5 ülkeden gelmektedir. Dünyadaki mültecilerin yüzde 63'ünden fazlasına, aralarında gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin olduğu sadece 10 ülke tarafından ev sahipliği yapılmaktadır. Türkiye, en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olmaya devam etmektedir." dedi. Lumpp, koruma ve güvenlik perspektifinden görülecek en önemli noktanın, mültecilerin ayakları üzerinde durabilmeleri için yatırım yaparak dışlanmak ve marjinalleşmeyi önlemek olduğunu kaydetti. - "Suriyelilerin kendilerini güvende hissetmesi insan hakları gereği" Polis Akademisi Başkanı Çolak da Türkiye'nin, savaş veya zulüm nedeniyle ülkesini terk eden Suriyelilere dünyada en fazla kapılarını açan ülke olduğuna işaret etti.

Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin yıllara göre artış gösterdiğine dikkati çeken Çolak, Suriyelilerin göç ettikleri yerlerde kendilerini güvende hissetmelerinin, insan hakları gereği olduğunu vurguladı. Çolak, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile beraber yürüttüğümüz bu proje kapsamında, ülkemizde uluslararası ve geçici koruma altında bulunan kişilerin hukuksal statüleri ve hakları, polisin özellikle asayişe müessir suçlar konusunda bu kişilerle karşılaştığı durumlar ve ilişkilerinde dikkat etmesi gereken temel noktalar, sosyal gerilim olaylarında müdahalede ve medya temsilinde dikkat edilmesi gereken hususlar, olası sorunların çözümü noktasında kurumlararası iş birliği gibi konular üzerine çalışmak ve bu çalıştayımızda kamuoyunu oldukça meşgul eden bu konuları daha fazla aydınlatıp önemli çıktılara ulaşmayı hedefliyoruz." Çolak, çalıştay kapsamında temmuz ayında eğiticilerin eğitiminin yapılacağını, eylül ayı itibarıyla da asayiş birimlerinde çalışan tüm personele yönelik eğitim verileceğini bildirdi.