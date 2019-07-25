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"Uluslararası Koruma Altındaki Öğrencilerin Yüksek Öğrenimi Konferansı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 13:59 | Son Güncelleme

Yükseköğrenim sektöründeki paydaşların uygulamalarına odaklanacak ve Türkiye'de uluslararası koruma altındaki öğrencilerin deneyimleri hakkında bilgi verecek olan konferans, 30 Temmuz'da düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Türkiye, TRT World Research Centre ve TRT World Citizen iş birliği gerçekleştirilecek olan "Uluslararası Koruma Altındaki Öğrencilerin Yüksek Öğrenimi Konferansı", 30 Temmuz'da düzenlenecek.

Yükseköğrenim sektöründeki paydaşların uygulamalarına odaklanacak ve Türkiye'de uluslararası koruma altındaki öğrencilerin deneyimleri hakkında bilgi verecek olan konferans, Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel'de gerçekleştirilecek.

UNHCR Küresel Gençlik Danışma Konseyi Eş Başkanı Foni Joyce ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açılış konuşmalarını yapacağı konferansın ilk oturumunda, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, YTB Başkanı Abdullah Eren, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Cumhurbaşkanlığı FRIT Ofisi Başkoordinatörü ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başdanışmanı Halil Afşarata yer alacak.

Yönetimini TRT World Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Tarek Cherkoui'nin üstleneceği "Sosyal Uyumu Güçlendirmede Yüksek Öğrenimin Rolü" başlıklı ikinci oturumda da Türk-Alman Üniversitesi Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Erdoğan, Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Prof. Dr. Şener Aktürk, İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümünden Dr. Zeynep Özde Ateşok, Bahçeşehir Üniversitesi Göç ve Kent Çalışmaları Merkezinden Dr. Ulaş Sunata, konuşmacı olarak yer alacak.

"Uluslararası Koruma Altındaki Öğrencilerin Deneyimleri" başlıklı konferansın 3. oturumunda ise dört öğrenci yaşadıkları tecrübeleri katılımcılara aktaracak.

Konferansın sonunda günün değerlendirmesini, Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinden Prof. Dr. Ahmet İçduygu, UNHCR Kıdemli Eğitim Müdürü Jennifer Roberts ve TRT World Kanal Direktörü Selim Atalay yapacak.

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Uluslararası Koruma Altındaki Öğrencilerin Yüksek Öğrenimi Konfe

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