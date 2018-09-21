Uluslararası Kriz Grubu’ndan İdlib Uyarısı

Rusya ve Türkiye’nin anlaşmasıyla bölgede çatışma riski şimdilik azaldı ancak tartışmalar hala sürüyor. Tartışmalara, merkezi Belçika’da bulunan Uluslararası Kriz Grubu (ICG) da katıldı. Anlaşmanın ardından bir değerlendirme raporu yayınlayan ICG, anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ancak ICG anlaşmanın uygulamasıyla ilgili kaygıları olduğunu vurgulayarak, ”Anlaşmanın uygulanması muhtemelen zor olacak ve çöküşü göz ardı edilemez. Türkiye, militanların direnmeye eğilimli olduğundan hareketle, bölgedeki isyancıların silahsızlandırılmasının ve cihatçıları bölgeden çıkarılmasının, ağır yükünü omuzlamak zorunda kalabilir. Yine de, anlaşma -en azından şimdilik- şiddetin ve ölümün gerçekten şok edici olabilecek bir şovunu önledi” ifadelerini kullandı.

İdlib'in Suriye’deki silahlı isyanının son büyük kalesi olduğuna vurgu yapan ICG, kentteki sivillerin durumuna dikkat çekti. Olası bir çatışmada sivillerin Türkiye ve Türkiye denetimindeki yerler dışında gidebilecekleri bir yerleri olmadığına dikkat çeken ICG, "İdlib ve çevresi, neredeyse tamamı sivil ve yarısı ülkenin iç bölgeleriyle Suriye’nin değişik bölgelerinden kaçan üç milyon sivili barındırıyor. İdlib’teki olası bir çatışmada, çoğunun hiçbir sığınağı yok. Tek olası hedefleri, şimdi kapalı olan Türkiye sınırı veya Halep'in kuzeyinde bulunan ve hali hazırda aşırı kalabalık olan Türk bölgeleri olacaktır. Türkiye de, onu ve uluslararası güvenliği tehdit edebilecek militanların da içinde olacağı tahmin edilen göç dalgasını engellemeye kararlı” görüşlerine yer verdi.