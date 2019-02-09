Uluslararası Kültür Turizm ve Medya Kurultayı

Panellere Akşam gazetesinden Emin Pazarcı, Karar gazetesinden Yusuf Ziya Cömert, Milat gazetesinden Serdar Arseven, Yeni Akit gazetesinden Hacı Yakışıklı, Yeni Şafak gazetesinden Hasan Öztürk, 24 TV'den Melik Yiğitel, Kanal 7'den Mehmet Acet, Habertürk'ten Sevilay Yılman ile Bülent Aydemir, Sözcü gazetesinden Deniz Zeyrek, Daily Sabah gazetesinden Nur Özkan ve Rus-Tur Derneğinden İvan Staradupsev konuşmacı olarak katıldı.

Antakya'da bir otelde düzenlenen kurultayın ardından İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın moderatörlüğünde "Bir Kardeşlik Modeli Hatay", AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın moderatörlüğünde "Medyanın Turizm Katkısı ve Hatay" ve araştırmacı yazar Mustafa Şen'in moderatörlüğünde "Küresel Barış ve Hatay" konulu panel yapıldı.

Milletvekili Yayman, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede toplantıda Hatay'a dikkatleri çekmeye çalıştıklarını söyledi.

Hatay'ın Türkiye'nin açık hava müzesi olduğunu ifade eden Yayman, "Hatay tüm zamanların şehridir. Tarih, kültür, medeniyet, inanç, uygarlık, lezzet, barış, kardeşlik şehri diyoruz. Bu anlamda Hatay'ın bir hikayesi var. Bu hikayeyi büyütmek için önce Türkiye'ye sonra dünyaya duyurmak için buradayız." dedi.

Gazeteci yazar Sevilay Yılman da burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Yılman, panelde Hatay'ı daha fazla nasıl cazibe merkezi haline getirilebileceğini konuştuklarını ve herkesin fikirlerini söylediğini dile getirdi.

Hatay denilince akla Anadolu'nun bir sembolünün geldiğinin vurgulayan Yılman, "Hatay'a baktığınızda aslında Türkiye'yi görüyorsunuz. Hatay'a baktığımızda Türk gelenek, görenek, semavi dinlerin, kültürlerin, bütün medeniyetlerin ortak buluşma noktası. Kardeşlik deyince akla Hatay geliyor. Hatay çok güzel bir şehir. Benim hep dikkatimi çekiyor. Bu vesile ile geldim, çok memnun oldum." diye konuştu.