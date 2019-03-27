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Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Dünya Başkanı’ndan Başkan Genç’e teşekkür plaketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 17:22 | Son Güncelleme

CHP’li Sarıyer Belediye Başkanı ve Başkan adayı Şükrü Genç’i makamında ziyaret eden Uluslararası Lions Kulüpleri Birliğinin ilk kadın dünya başkanı Gudrun Yngvadonittir, çocuk ve çevre dostu çalışmalarından dolayı Başkan Genç’e teşekkür plaketi takdim etti.Dünyada 1917 yılından beri 210 ülkede 1 milyon 457 bin üye ile faaliyet gösteren Uluslararası Lions Kulüpleri Birliğinin ilk kadın dünya başkanı olan İrlandalı Gudrun Yngvadonittir, Sarıyer Belediyesinin hayata geçirdiği çevre ve insan projelerini desteklemek için Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’i makamında ziyaret etti.

CHP’li Sarıyer Belediye Başkanı ve Başkan adayı Şükrü Genç’i makamında ziyaret eden Uluslararası Lions Kulüpleri Birliğinin ilk kadın dünya başkanı Gudrun Yngvadonittir, çocuk ve çevre dostu çalışmalarından dolayı Başkan Genç’e teşekkür plaketi takdim etti.
Dünyada 1917 yılından beri 210 ülkede 1 milyon 457 bin üye ile faaliyet gösteren Uluslararası Lions Kulüpleri Birliğinin ilk kadın dünya başkanı olan İrlandalı Gudrun Yngvadonittir, Sarıyer Belediyesinin hayata geçirdiği çevre ve insan projelerini desteklemek için Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’i makamında ziyaret etti. Ziyarete Yngvadonittir’in yanı sıra Lions Konsey Başkanı Nasuhi Öndersev ve Uluslararası Lions 118-T Yönetim Çevresi Federasyonu Genel Yönetmeni Nuran Uzlu da katıldı. Sarıyer Belediyesi ile birçok ortak projeyi hayata geçiren Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Başkanı Gudrun Yngvadonittir, 13 yaşındaki Çinli bir çocuğun barışı anlatan resmi ve teşekkür plaketini Başkan Genç’e sundu. Türkiye’deki ‘Lions’lara verilen destekten dolayı teşekkürlerini ileten Yngvadonittir’e Sarıyer’i anlatan bir heykel hediye edildi.

Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Dünya Başkanı’ndan Başkan Genç’e teşekkür plaketi

Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Dünya Başkanı’ndan Başkan Genç’e teşekkür plaketi

Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Dünya Başkanı’ndan Başkan Genç’e teşekkür plaketi

Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Dünya Başkanı’ndan Başkan Genç’e teşekkür plaketi

Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Dünya Başkanı’ndan Başkan Genç’e teşekkür plaketi

Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Dünya Başkanı’ndan Başkan Genç’e teşekkür plaketi

Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Dünya Başkanı’ndan Başkan Genç’e teşekkür plaketi

Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Dünya Başkanı’ndan Başkan Genç’e teşekkür plaketi

Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Dünya Başkanı’ndan Başkan Genç’e teşekkür plaketi

Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Dünya Başkanı’ndan Başkan Genç’e teşekkür plaketi

Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Dünya Başkanı’ndan Başkan Genç’e teşekkür plaketi

Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Dünya Başkanı’ndan Başkan Genç’e teşekkür plaketi

Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Dünya Başkanı’ndan Başkan Genç’e teşekkür plaketi
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