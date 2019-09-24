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Uluslararası mahkemeden Lübnan makamlarına Selim Ayyaş kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 22:06 | Son Güncelleme

Uluslararası mahkemeden Lübnan makamlarına Selim Ayyaş kararı

LEİDSCHENDAM (AA) - Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi, Lübnan makamlarının, eski Başbakan Refik Hariri'nin 2005'te uğradığı suikastin sanıklarından Selim Cemil Ayyaş hakkında çıkarılan yakalama emrini uygulamasına hükmetti.

Mahkemenin internet sitesinden paylaşılan kararda, Lübnan makamlarının, Ayyaş'ı yakalamak için gösterdiği çabanın yeterli olmadığı vurgulandı.

Lübnan devletine BM ile yapılan anlaşma gereği mahkeme ile iş birliği yapma yükümlülüğünün hatırlatıldığı kararda, Ayyaş hakkındaki yakalama emrinin Lübnan'daki tüm medya organlarından duyurulması ve Lübnan makamlarınca atılan adımların düzenli olarak mahkemeye raporlanması istendi.

Mahkemenin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise Ayyaş'ın halen Lübnan'da olduğuna inanıldığı belirtildi.

Merkezi Leidschendam kentinde bulunan Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi, yapılan gıyabi yargılama neticesinde Eylül 2011'de hazırlanan iddianameyi kabul etmiş ve Hizbullah örgütü üyesi Selim Cemil Ayyaş, Mustafa Emin Bedreddin, Hüseyin Hasan Anisi ve Esed Hüseyin Sebra hakkında Hariri suikastını planlamak ve düzenlemek suçundan gıyabi tutuklama kararı vermişti.

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