"Uluslararası Mardin Uçurtma Festivali" başladı

"Bu sene yine Valilik olarak destek verdiğimiz programa devam ediyoruz. Üç sene önce otellerin kapalı olduğu, esnafın kepenk kapattığı ve çevre illerden bile misafirin gelmediği bir Mardin’den, 2018 yılının sonunda 3,5 milyon misafir ağırladığımız, bunun da 600 bini yatılı olan bir Mardin oluştu. Bunda sizin de emeğiniz var, değerli hemşehrilerimizin de emeği var. Hepinize bu emeğinizden dolayı teşekkür ediyorum."

Geçen iki festivali Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olarak desteklerini anımsatan Yaman, şöyle devam etti:

Diyarbakır Kapı’dan Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren, Mardin’in sembol ve simgelerinin de yer aldığı yürüyüşte "tahta bacaklar", palyaçolar, rahvan atları, davul, zurna ve arbane ekipleri ile öğrenciler yer aldı.

Vali Yaman, belediyeye kayyum olarak atandığı dönemdeki hizmetleri anlatarak, Büyükşehir Belediyesini kurumsal hale getirdiklerini ifade etti.

Bu yıl 5,5 milyon turist hedeflediklerini aktaran Yaman, "Hepimiz ona göre çalışacağız, ona göre düşüneceğiz ve ona göre hareket edeceğiz. Bu şehir huzuru hak ediyor ve bunu sürdürecek. Bu şehir sizin desteğinizi hak ediyor ve bunu sürdürecek. Bu şehir vatana, millete bağlı olmayı hak ediyor ve bunu sürdürecek. Bu şehir bu ülkenin, bu milletin, bayrağın, vatanın ve ülkenin bölünmezliğini hak ediyor ve bunu sürdürecek buna hiç kimse engel olamaz." diye konuştu.

Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan da festivale binlerce çocuğun katıldığını belirtti.

Kilise bahçesinde oğlu ile uçurtma uçuran Ferit Özaltuğ, festivali sabırsızlıkla beklediklerini söyleyerek, "Çok güzel kortej yapıldı. Çocuklar rengarenk giyinmişlerdi. Festivallerin devamını bekliyoruz. Bu şekilde çocuğumla zaman geçirmiş oluyorum, bizim için güzel bir zaman oluyor." dedi.

Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın'ında katıldığı festival, hafta sonu Artuklu Üniversitesi yerleşkesinde, pazartesi günü de Savur'un Dereiçi ve Midyat'ın Anıtlı köylerinde devam edecek.

