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Uluslararası Marmaris Kısa Film Festivali’ne başvurular başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 13:38 | Son Güncelleme

Uluslararası Marmaris Kısa Film Festivali, bu yıl birçok ülkede ve ülkemizin çeşitli kentlerinde eş zamanlı olarak düzenlenecek.

Uluslararası Marmaris Kısa Film Festivali’ne başvurular başladı

Uluslararası Marmaris Kısa Film Festivali, bu yıl birçok ülkede ve ülkemizin çeşitli kentlerinde eş zamanlı olarak düzenlenecek. Festivale başvurular 9 Mayıs 2019 tarihi itibariyle başladı. Başvurular 30 Temmuz 2019 saat 17.00’de sona erecek.
Uluslararası Marmaris Kısa Film Festivali için başvurular bugün başladı. Festival komitesi konuyla ilgili Kültür Sanat Evi’nde basın toplantısı düzenledi. Basın açıklamasını festivalin yönetim kurulunda görevli Deniz Aksoy okudu. Dünyanın dört bir yanından festivale başvuruda bulunan yönetmenlerin birçoğunun, Marmaris’e davet edileceğini belirten Aksoy, “Bu yıl festivale başvurular 9 Mayıs 2019 tarihi itibariyle açılmıştır. Başvurular 30 Temmuz 2019, saat 17.00’de sona erecek olup, ek süre verilmeyecek. Bu yıl görev alacak olan ön jüri, ana jüri ve uluslararası seçici kurul üyeleri bir sonraki basın toplantısında açıklanacak. Geçen yıl düzenlediğimiz festivalimize gelen yoğun talepleri göz önüne alan yönetimimiz, bu yıl filmlerin süresini uzattı. Başvuru yapan tüm kategoriler jenerik dahil 30 dakikaya çıkarıldı. Bağımsız olma özelliğini koruyan festivalimiz, her yıl olduğu gibi, bu yıl da Marmarisli gönüllülerin yanı sıra, ülke genelinden katılan gönüllüler, sanatseverler, kurum ve kuruluşların destekleriyle düzenlenecek" dedi.
Festivale her yıl olduğu gibi bu yıl da Muğla Büyükşehir ve Marmaris Beleidyesi’nin destek vereceğini ifade eden komite görevlisi Deniz Aksoy, ilk defa geçen yıl düzenlenen “Sinema ve Çocuk” temasının yoğun talep nedeniyle bu yıl da işleneceğini belirtti.
Bu yıl 5.’si düzenlenecek olan Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali’nin Türkiye’nin ve Avrupa’nın birçok kentinde eş zamanlı olarak düzenleneceğini ifade eden Aksoy, "Norveç, Hollanda, Almanya başta olmak üzere, Ankara, Diyarbakır, İstanbul, Van, İzmir, Mardin, Muş gibi birçok şehirle bu konuda görüşmelerimiz devam etmektedir. Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivalini eş zamanlı olarak düzenlemek isteyen; belediyeler, dernekler, vakıflar ve üniversiteler iletişim adresimizden başvuru yapabilirler. Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali’nde bu yıldan sonra uluslararası yarışma bölümü de açılacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’den ve dünyadan yüzlerce sinemacı ve medya mensubu kentimize ve festivalimize davet edilecek ve bu davetliler birçok sanatsal aktivitelerde yer alarak festivalimize önemli katkılar sağlamalarının yanı sıra, Marmaris’imizin kültür turizmine ve hayatına renk katmaya devam edecek" diye konuştu.

Uluslararası Marmaris Kısa Film Festivali’ne başvurular başladı

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