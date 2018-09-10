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Uluslararası Mersin Engelsiz Sanat Festivali programı açıklandı (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2018 17:18 | Son Güncelleme

'Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali yarın başlıyor' başlıklı haberimizi, yeniden düzenleyerek veriyoruz.

Uluslararası Mersin Engelsiz Sanat Festivali programı açıklandı (2)- Yeniden

'Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali yarın başlıyor' başlıklı haberimizi, yeniden düzenleyerek veriyoruz.
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Yeniden

MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, tüm dünyadan engelli sanatçıları bir araya getirmek amacıyla, tamamen hizmet ve farkındalık yaratma amaçlı hayata geçirilen, Valilik himayesinde, Büyükşehir Belediyesi ve Mersin'i Kalkındırma Dayanışma Derneği'nin işbirliğinde yürütülen Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali, bu yıl ikinci kez düzenlenecek. Festivale, Türkiye dâhil 19 ülkeden, toplam 100 sanatçı katılacak. Festival, 11-14 Ekim tarihleri arasında Mersin’de değişik kültür ve sanat alanlarında gerçekleştirilecek.
Engellilerin sorunlarına dikkat çekmek, çözüm platformları sunarak çözümüne katkı sağlamak ve farkındalık yaratmak, 'azim ve umut' ile her şeyin mümkün olabileceğini göstermek ve tüm dünyadan engellerini azim ve umutla aşan başarı hikâyelerini görünür kılmak amacıyla yola çıkan festival 4 gün sürecek. Festival etkinlikleri için il merkezinin değişik semtlerinde konser sahneleri kurulacak ve sergi alanları açılacak. Ayrıca festival süresince paneller ve çalıştaylar düzenlenecek. Festivale katılım herkese açık ve ücretsiz olacak.
AŞIK VEYSEL DE UNUTULMADI
Festival bu sene, Türk Halk Müziğinin unutulmaz sanatçılarından merhum Aşık Veysel anısına yapılacak ve 'Karanlıktan Aydınlığa' mottosu ile tüm engellerine rağmen hayata tutunabilen hem kendilerine hem çevrelerine hem de evrensel duygulara sanatlarıyla ışık olabilen tüm engelli sanatçılara ithaf edilecek.
FESTİVALİN ÖNEMLİ YABANCI KONUĞU JOSE FELICIANO
Festivalin uluslararası konuklarından biri de ülkemizde de çok sevilen Porto Rikolu efsanevi şarkıcı, besteci ve gitar virtüözü usta sanatçı Jose Feliciano olacak. Açılış gecesi sahnede olacak Feliciano dışında; doğuştan down sendromu bulunan bağlama sanatçısı Çağatay Aras, San Diego doğumlu ve kendi tekniğini geliştirerek ayakları ile gitar çalan eşsiz yetenek Mark Goffeney, şarkıcılık, yazarlık ve mankenlik gibi değişik sanat dallarında yeteneğini kanıtlayan görme engelli Alman sanatçı Joana Zimmer, Latin Müziğin Avrupa'da en iyi temsilcileri ve geçen yıl ilki gerçekleşen festivalin şarkısını yapan ve şarkının klibini Mersin'de çekerek Mersin'in tanıtımını sağlayan Türkiye ve Mersin dostları, Gatto Gabriel &Steven Cyril de festivalin önemli konukları arasında yer alıyor.
Ayrıca resim, fotoğraf gibi sanatın diğer dallarında yeteneklerini geliştirmiş ulusal ve uluslararası birçok engelli sanatçı da sergileri ile festivale renk katacak. Sanat hayatları boyunca engellilere yönelik etkinliklere destek veren Eda/Metin Özülkü de festivalde sahne alacak.

FOTOĞRAFLI

Uluslararası Mersin Engelsiz Sanat Festivali programı açıklandı (2)- YenidenUluslararası Mersin Engelsiz Sanat Festivali programı açıklandı (2)- YenidenUluslararası Mersin Engelsiz Sanat Festivali programı açıklandı (2)- Yeniden

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