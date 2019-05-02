HABER

Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu Mardin'den başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 11:57 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu ve GAP İdaresi Başkanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu'nun başlangıcı Mardin'den yapıldı.

Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu Mardin'den başladı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)- TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu ve GAP İdaresi Başkanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu'nun başlangıcı Mardin'den yapıldı.
Mardin, Şanlıurfa, Kilis ve Gaziantep’ten oluşan 4 etaplı Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu Türkiye'den 6, 6 ülkeden ise 7 takımın katılımıyla Mardin'den başladı. Bisiklet Turu'nda Mardin-Midyat-Beyazsu-Nusaybin-Dara-Mardin arasındaki 177 kilometrelik alan parkur olarak kullanılacak. Mardin'den başlayan 620 kilometrelik tur, Şanlıurfa, Kilis ve Gaziantep'te sürecek.
Yarışmanın startını veren Vali Mustafa Yaman, Mardin'in artık spor şehri de olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
“13 takım ve 80 sporcunun katılımıyla Uluslararası Mezopotamya Bisiklet yarışlarına başlıyoruz. Bundan sonra Mardin’de bisiklet federasyonuyla beraber bu yarışları devam ettirmeyi düşünüyoruz. Allah nasip eder Cumhurbaşkanlığı turlarının bir ayağı olur. Mardin artık bir spor şehri oldu. Son 2 senedir sağlanan huzur ve huzurun sürmesiyle uluslararası yarışlar artık ilimizde yapılıyor. İnşallah parkurumuz bitecek, artık pist yarışlarına başlayacağımızı düşünüyorum. Üniversite alanı içerisinde Mardin Valiliği ve kayyum döneminde yapmış olduğumuz bisiklet parkuru bitmek üzere. İnşallah orada güzel yarışlar yapabileceğiz."
Yarışmanın ikinci etabı yarın Şanlıurfa’da üçüncü etabı 4 Mayıs’ta Kilis’te dördüncü etabı ise 5 Mayıs’ta Gaziantep’te yapılacak.

FOTOĞRAFLI

Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu Mardin'den başladıUluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu Mardin'den başladıUluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu Mardin'den başladıUluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu Mardin'den başladı

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Tel Rifat'ta Türk askerlerine taciz ateşi!Tel Rifat'ta Türk askerlerine taciz ateşi!
Gölbaşılı ressam anısına fidan dikildiGölbaşılı ressam anısına fidan dikildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği an bakın ne yaptı

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği an bakın ne yaptı

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

Bir kadını öldüresiye dövdü, diğerini vurup kaçtı

Bir kadını öldüresiye dövdü, diğerini vurup kaçtı

Survivor sorusuna yanıt: Acun'a yalvardım

Survivor sorusuna yanıt: Acun'a yalvardım

Didem Soydan'dan Kerimcan Durmaz'a destek!

Didem Soydan'dan Kerimcan Durmaz'a destek!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tel Rifat'ta Türk askerlerine taciz ateşi!

Tel Rifat'ta Türk askerlerine taciz ateşi!

Kuyruğun sonu gelmedi! Bakın bu kez ne için sıraya girdiler

Kuyruğun sonu gelmedi! Bakın bu kez ne için sıraya girdiler

Gençlerin ölüm oyunu! Ellerini ve ayaklarını bağlayıp denize attı

Elleri ve ayaklarını bağlayıp... Saniye saniye görüntülendi

Kayıp çocuklar Selim ve Barış bulundu!

Ve iyi haber geldi! Selim ve Barış bulundu

Fiyatları dudak uçuklattı! Tam 400 milyon yıllık

Fiyatları dudak uçuklattı! Tam 400 milyon yıllık

YPG'nin sözde komutanı İzmir'de yakalandı

YPG'nin sözde komutanı İzmir'de yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.