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Uluslararası Mitiga Havaalanı'nda uçuşlar durdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 21:25 | Son Güncelleme

Uluslararası Mitiga Havaalanı'nda uçuşlar durdu

Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havaalanı'na roket düşmesi sebebiyle uçuşlar durduruldu.

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mitiga Uluslararası Havaalanı'na kaynağı bilinmeyen roketler düşmesi sebebiyle uçuşlar durduruldu.

Mitiga, Trablus'ta faaliyet gösteren tek sivil haavalanı durumunda.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Libya Mitiga Havaalanı

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