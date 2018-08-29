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Uluslararası Moskova Otomobil Fuarı-2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 22:02 | Son Güncelleme

Moskova’daki fuarda Rus marka araçlar boy gösterdi

Dünyaca ünlü markaların yanı sıra Rus üretimi araçların de sergilendiği Uluslararası Moskova Otomobil Fuarı-2018 açıldı.

Başkent Moskova’da iki yılda bir yapılan fuarda tanınmış markalardan Renault, Kia, Hyundai ve Wolkswagen araçlarını teşhir ederken, başta Çin olmak üzere farklı ülkelerin Rus pazarında ürettiği ve satışa sunduğu araçlar salonda yerlerini aldı.

Bu yıl fuarın en dikkat çeken otomobillerinin başında ise Rus marka araçlar geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yeniden seçilmesinden sonra yemin törenine giderken kullandığı ve Kremlin Sarayı’nda ilk defa görülen “Kortej” isimli limuzinin üreticisi Aurus, “Senat” isimli limuzinini de görücüye çıkardı.

Rus KAMAZ firmasının ilk defa 2018 Dünya Kupası maçlarının yapıldığı sırada Tataristan’ın Kazan şehrinde sergilediği ve trafiğe kapalı alanda hizmet verdiği “shuttle bus” tipi pilotsuz “Nami” marka 12 kişilik minibüs ise dikkati çekti.

Yeni model Lada marka otomobillerin yanı sıra Rusya’nın ticari araç üreticilerinden GAZ grubunun Sakarya’da üretmeye başladığı GAZelle Next marka araçların pilotsuz versiyonları fuarda tanıtıldı.

Ayrıca eski Rus "Jiguli" marka otomobillerin modifiye edilmiş bir koleksiyonu da fuar alanında sergilendi.

Fuar 9 Eylül’e kadar açık kalacak.

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Uluslararası Moskova Otomobil Fuarı

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