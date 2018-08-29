Dünyaca ünlü markaların yanı sıra Rus üretimi araçların de sergilendiği Uluslararası Moskova Otomobil Fuarı-2018 açıldı.
Başkent Moskova’da iki yılda bir yapılan fuarda tanınmış markalardan Renault, Kia, Hyundai ve Wolkswagen araçlarını teşhir ederken, başta Çin olmak üzere farklı ülkelerin Rus pazarında ürettiği ve satışa sunduğu araçlar salonda yerlerini aldı.
Bu yıl fuarın en dikkat çeken otomobillerinin başında ise Rus marka araçlar geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yeniden seçilmesinden sonra yemin törenine giderken kullandığı ve Kremlin Sarayı’nda ilk defa görülen “Kortej” isimli limuzinin üreticisi Aurus, “Senat” isimli limuzinini de görücüye çıkardı.
Rus KAMAZ firmasının ilk defa 2018 Dünya Kupası maçlarının yapıldığı sırada Tataristan’ın Kazan şehrinde sergilediği ve trafiğe kapalı alanda hizmet verdiği “shuttle bus” tipi pilotsuz “Nami” marka 12 kişilik minibüs ise dikkati çekti.
Yeni model Lada marka otomobillerin yanı sıra Rusya’nın ticari araç üreticilerinden GAZ grubunun Sakarya’da üretmeye başladığı GAZelle Next marka araçların pilotsuz versiyonları fuarda tanıtıldı.
Ayrıca eski Rus "Jiguli" marka otomobillerin modifiye edilmiş bir koleksiyonu da fuar alanında sergilendi.
Fuar 9 Eylül’e kadar açık kalacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek
ABD'den skandal karar! UNWRA'ya mali yardımı tamamen kesiyor
İstanbul Ümraniye'de 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz kamerada
İsrail'den İran ve Suriye'ye tehdit: Bütün güçlerimizle karşı koyacağız
AK Parti MYK'nın ardından Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
İstanbul'da yakalanmıştı! Seda Dudurkayeva ile ilgili flaş gelişme
Nefes kesen operasyon! Kırmızı bültenle aranan mafya lideri İstanbul'da yakalandı!
Diyarbakır'da insanlığın bittiği an! Bu kadarına da pes
2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçları açıklandı|KPSS sonuç sorgulama
Rezaletin böylesi! Meğer öğrencisiyle ilişkiye girip...
Müthiş keşif! Yıllardır yakacak diye kullanmışlar ancak...
Okuyucu Yorumları 0 yorum