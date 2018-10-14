İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) İslam ve Küresel İlişkiler Merkezi (CIGA) tarafından düzenlenen ''Uluslararası Müslüman Ümmet'' konferansı başladı.

İZÜ Halkalı yerleşkesinde başlayan ''Müslüman Toplumların Fay Hatları: Mezhepçilik, Laiklik, Milliyetçilik ve Sömürgecilik ile Mücadele'' konulu konferans öncesi AA muhabirine açıklama yapan İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, hem Türkiye'nin hem bölgenin hem de dünyanın sosyal, ekonomik ve politik sorunlarına duyarlı bir üniversite olduklarını anlattı.

Yaptıkları çalışmaların sadece akademik düzeyde kalmadığını belirten Bulut, bu çalışmaları toplumun her katmanına ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Müslüman ümmetin sorunlarını çözme noktasında büyük bir çaba içinde olduklarını dile getiren Bulut, ''Milliyetçilik, emperyalizm, mezhepçilik ve yeni sömürgecilik gibi İslam dünyasında sorun, ümmet olma önünde engel haline gelmiş bu sorunları dünyanın her yerinden gelmiş akademisyenlerle tartışacağız. ABD, Avrupa, Afrika, Asya, Ortadoğu ve ülkemizde kendi alanında yetkin birçok akademisyen, üç gün boyunca burada İslam dünyasının ve belki de dünyanın geleceğini daha iyi anlamak, daha iyi bir gelecek tasavvurunu kurgulamak için her yönü ile tartışacak." diye konuştu.