İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) İslam ve Küresel İlişkiler Merkezi (CIGA) tarafından düzenlenen ''Uluslararası Müslüman Ümmet'' konferansı başladı.
İZÜ Halkalı yerleşkesinde başlayan ''Müslüman Toplumların Fay Hatları: Mezhepçilik, Laiklik, Milliyetçilik ve Sömürgecilik ile Mücadele'' konulu konferans öncesi AA muhabirine açıklama yapan İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, hem Türkiye'nin hem bölgenin hem de dünyanın sosyal, ekonomik ve politik sorunlarına duyarlı bir üniversite olduklarını anlattı.
Yaptıkları çalışmaların sadece akademik düzeyde kalmadığını belirten Bulut, bu çalışmaları toplumun her katmanına ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.
Müslüman ümmetin sorunlarını çözme noktasında büyük bir çaba içinde olduklarını dile getiren Bulut, ''Milliyetçilik, emperyalizm, mezhepçilik ve yeni sömürgecilik gibi İslam dünyasında sorun, ümmet olma önünde engel haline gelmiş bu sorunları dünyanın her yerinden gelmiş akademisyenlerle tartışacağız. ABD, Avrupa, Afrika, Asya, Ortadoğu ve ülkemizde kendi alanında yetkin birçok akademisyen, üç gün boyunca burada İslam dünyasının ve belki de dünyanın geleceğini daha iyi anlamak, daha iyi bir gelecek tasavvurunu kurgulamak için her yönü ile tartışacak." diye konuştu.
Bulut, halkın vicdanını seslendiren ve doğruları söyleyen akademisyenler ile düşünürlerin eninde sonunda yöneticiler tarafından dikkate alınacağına inandıklarını söyleyerek, şöyle devam etti:
"Bu üç gün boyunca yapacağımız tartışmalar ve sonrasında yayınlayacağımız bildiri ile elde edilecek sonuçlar, eminim başta o dünyanın büyük güçleri dediğimiz liderler de buradan ortaya çıkan fikirlere ve çözüm önerilerine gözlerini ve gönüllerini açacaktır.''
Konferansta, Ortadoğu'da yaşanan krizlerin en önemli fay hatlarından biri olan mezhepçilik sorunun da tüm hatlarıyla tartışılacağını aktaran Bulut, şunları söyledi:
''Bugün Suriye'de, Irak'ta yaşanan birçok sorunun temelinde mezhepçilik yatıyor maalesef. İran bu anlamda ciddi bir sorun bölge için. Ehl-i Sünnet ile Şia arasındaki bu mücadele 16. yüzyılın başlarında ortaya çıktı ve Müslüman toplumlar arasında bir ayrışmaya yol açtı. Bugün maalesef bu sorun ümmetin önemli fay hatlarından biri haline geldi. Her gün İslam coğrafyasında kan ve gözyaşı dökülüyor. Ancak vicdanlara geri dönerek işin içinden çıkabiliriz. Yani siyaseti bırakmamız gerekiyor. Ümmetin düşünen beyinlerinin, vicdanlı seslerinin hakkın, doğrunun ve iyinin yanında yer alması ile biz sorunları aşabiliriz. Hayırlı ümmet olmak için bu vicdanlı seslere ihtiyaç var.''
- "Sorunları analiz edip çözüm üretmeye çalışacağız"
Konferans hakkında bilgi veren İZÜ CİGA Koordinatörü Prof. Dr. Sami Al Arian ise konferansta İslam dünyasında çatışmalara yol açan, mezhepçilik, laiklik, milliyetçilik, sömürgecilik ve dinin toplumdaki yeri konularının tartışılacağını belirtti.
Altı panelde dört farklı temanın ele alınacağını ifade eden Al Arian, "Müslüman topluluklarda var olan birtakım sorunlar gerilimi artırıyor. Bizler de bu sorunları analiz edip anlamaya, çözüm üretmeye çalışacağız.'' dedi.
İslam dünyasındaki sorunları tartışmayı amaçlayan konferans kapsamında, farklı ülkelerden 20'den fazla akademisyen bir araya gelecek.
Üç gün sürecek konferansın yarınki oturumlarında; mezhepçilik, laiklik, dinin toplumdaki yeri ve milliyetçilik gibi konular tartışılacak.
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