HABER

Uluslararası Müzik Festivali Güher- Süher Pekinel kardeşlerle perde açacak

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 12:43 | Son Güncelleme

 MERSİN'de bu yıl 18'incisi, Sanat Etkinlikleri Derneği ev sahipliğinde yerel yönetimler ve meslek odalarının desteği ile düzenlenecek olan Mersin Uluslararası Müzik Festivali, perdelerini Güher- Süher Pekinel kardeşlerin vereceği ‘Mozart Gecesi’ konseri ile açıyor.

Uluslararası Müzik Festivali Güher- Süher Pekinel kardeşlerle perde açacak

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de bu yıl 18'incisi, Sanat Etkinlikleri Derneği ev sahipliğinde yerel yönetimler ve meslek odalarının desteği ile düzenlenecek olan Mersin Uluslararası Müzik Festivali, perdelerini Güher- Süher Pekinel kardeşlerin vereceği ‘Mozart Gecesi’ konseri ile açıyor.
18'inci Mersin Uluslararası Müzik Festivali, perdelerini şef Rengim Gökmen yönetiminde dünyaca ünlü piyano ikilisi Güher- Süher Pekinel kardeşlerin seslendireceği Mozart İki Piyano Konçertosu ile açıyor. İzmir Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı bas Tevfik Rodos’un da Mozart aryaları ile yer alacağı iki bölümlük konser, 10 Nisan günü saat 20.00’de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde seslendirilecek.
​Aralarında Leonard Bernstein gibi efsane bestecilerin de olduğu pek çok ismin kendilerine ithafen ikili piyano eserleri yazdığı, uyarladığı Pekinel kardeşler, Berlin Filarmoni, Viyana Filarmoni, New York Filarmoni, London Filarmoni, İsrail Filarmoni, Amsterdam Concertgebouw, Philadelphia, Orchestre National de France, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Tokyo Filarmoni ve Leipzig Gewandhaus gibi önde gelen orkestralarının yanı sıra; Zubin Mehta, Riccardo Chailly, Sir Colin Davis, Sir Neville Marriner, Paavo Järvi, Marek Janowski ve Michel Plasson gibi tanınmış şeflerle saygın konser salonlarında resitaller ve konserler gerçekleştirdi. Dünyanın en önemli şefleri ve orkestralarıyla birlikte anılan Pekinel kardeşler, 6 yaşında başladıkları piyano konserleriyle sayısız başarılara imza atarak, birçok ödül de aldı.
1991 yılında TBMM tarafından devlet sanatçısı unvanı da verilen sanatçılar, müzikal başarılarının yanı sıra son 10 yıldır sürdürdükleri sosyal projeleriyle de adlarından sıkça söz ettiriyor.

FOTOĞRAFLI

Uluslararası Müzik Festivali Güher- Süher Pekinel kardeşlerle perde açacak

PARTNERAslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca... Aslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca...
Uygulama noktasında polise yakalanan 2 uyuşturucu taciri tutuklandıUygulama noktasında polise yakalanan 2 uyuşturucu taciri tutuklandı
Şişli'de bariyerlere çarpan otomobilin motoru yola fırladıŞişli'de bariyerlere çarpan otomobilin motoru yola fırladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurmuştu! Sokaklara döküldüler

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurmuştu! Sokaklara döküldüler

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Halayda yan bakma kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

Ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var...

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Adana'daki facianın görgü tanığı anlattı: Vahşetle karşılaştım

Adana'daki facianın görgü tanığı anlattı: Vahşetle karşılaştım

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Minik Ege'nin hayatını kabusa çeviren olayın detayları ortaya çıktı

Minik Ege'ye ne oldu? Ayrıntılar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.