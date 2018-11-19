MERSİN, (DHA) MERSİN'de 30 ülkeden 700 gösteri sanatçısının katılımıyla bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Narenciye Festivali sona erdi. Çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan festival, hafızalarda renkli anılar bıraktı. 17-18 Kasım tarihleri arasında Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Galatasaray Meydanı ve çevresinde düzenlenen festivalde yerli grupların yanı sıra, 30 farklı ülkeden gelen 700 gösteri sanatçısı yer aldı. Yabancı dans toplulukları kendi ülkelerine ait kostümlerle gösteriler düzenlerken, narenciyelerle süslenen dev figürler, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, yörükler, kültür-sanat ve spor toplulukları, zirai birlikler, STK'lar, palyaço ve maskotlar, bisiklet ve motorsiklet kulüpleri, klasik otomobil tutkunları ile yürüyen resim sergisi festivaldeki yerini aldı. Bölgede kurulan 3 sahnede çeşitli dans gösterileri ve müzik dinletileri sunulurken, organizasyonda Narenciyeli Lezzetler Sergisi, gastro şovlar, yelken yarışları, flyboard gösterileri, halkoyunları ve defileler Mersinlilerle buluştu. Ayrıca festivale katılanlara çok sayıda Türk Bayrağı, limon fidesi, magnetler, anahtarlık, 3 boyutlu kartpostal, kente özga tanıtın materyalleri de dağıtıldı.

