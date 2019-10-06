"Uluslararası Öğrenci Akademisi"nden 11 bin yabancı öğrenci yararlandı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Türkiye'de yükseköğrenim gören uluslararası öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel yönden gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan "Uluslararası Öğrenci Akademisi"nin faaliyetlerinden bugüne kadar 182 ülkeden 11 bin uluslararası öğrenci yararlandı.

YTB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de öğrenim gören yabancı öğrenciler için "Uluslararası Öğrenci Akademisi" başlığı altında çeşitli programlar düzenleniyor.

Uluslararası öğrenciler, kendi ilgi ve çalışma alanlarına göre düzenlenen seminer, atölye ve söyleşi programlarına katılarak siyaset, tarih, edebiyat, sanat ve spor alanında başarılı ve en üst düzey isimlerden dersler alıyor.

Bu kapsamda düzenlenen programlardan ve etkinliklerden Türkiye'de lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenim gören 182 ülkeden yaklaşık 150 bin uluslararası öğrenciden 11 bini yararlandı.

- Türkiye Söyleşileri

"Uluslararası Öğrenci Akademisi" programlarına katılan öğrenciler siyaset, tarih, edebiyat, sanat, spor ve benzeri alanlarda ön plana çıkmış isimlerle de bir araya geldi.