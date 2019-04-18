Trabzon'da bu yıl Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) olarak 12'ncisi, Karadeniz Uluslararası Öğrenci Derneği (KULDER) olarak da 7'ncisi düzenlenecek "Uluslararası Öğrenci Buluşması"na, 103 ülkeden bin 560 öğrencinin katılması planlanıyor.
Etkinlik kapsamında bir araya gelecek öğrenciler, kurulan stantlarda ülkelerinin turizmini, kültürünü, yöresel kıyafetlerini, lezzetlerini ve oyunlarını tanıtacak.
KULDER Başkanı Ömer Salimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KULDER'in Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrencilerle ilgilenen Trabzon merkezli bir dernek olduğunu söyledi.
Din, dil, mezhep ayırt etmeksizin Türkiye'de eğitim gören 183 ülkeden 140 bin misafir öğrencinin hepsini muhatap kabul eden UDEF'in de kurucu üyesi olduklarını aktaran Salimoğlu, şöyle devam etti:
"Çoğunluğu Müslüman olmak üzere Hristiyan, Budist, Şaman birçok misafir öğrenci faaliyetlerimize katılmakta, kendilerine sunduğumuz rehberlik, danışmanlık, sosyal faaliyetler, destek eğitimler, teşkilatlanma, organizasyon gibi hizmetlerden istifade etmektedirler. KULDER olarak odak noktamız Türkiye'ye eğitim için gelen misafir öğrencilerin ülkemizde yabancı olarak görülmemesi, derslerinde başarılı olmaları ve mezun olduklarında Türkiye'yi ikinci vatanları olarak görmelerini sağlamaktır."
- "Öğrenciler 2 gün boyunca dünyanın güzelliklerini sunmaya çalışacaklar"
Salimoğlu, Uluslararası Öğrenci Buluşması'nın önemine de dikkati çekerek, "KULDER olarak Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrenciler hakkında farkındalık oluşturmak ve 'misafir öğrenci' algısını geliştirmek, misafir öğrencilerin organizasyon kabiliyetlerini geliştirmelerine katkıda bulunmak ve kendi ülkelerini, kültürlerini tanıtma fırsatı sunmak için Uluslararası Öğrenci Buluşması'nı gerçekleştiriyoruz. Bu yıl Trabzon'da KULDER olarak 7'ncisini, UDEF olarak da 12'ncisi gerçekleştirmeyi planladığımız etkinliğin açılışını 20 Nisan Cumartesi günü saat 12.00'de Meydan Parkı'nda yapacağız." diye konuştu.
Etkinliğe 103 ülkeden bin 560 öğrencinin katılmasını beklediklerine dikkati çeken Salimoğlu, "Öğrenciler 2 gün boyunca ülke malzemelerinin bulunduğu stantlarda, ülkelerinin turizmini, yöresel yemekleri, oyunları, geleneksel kıyafetleri başta olmak üzere tüm dünyanın güzelliklerini bir arada sunmaya çalışacaklar." dedi.
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