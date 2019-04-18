Trabzon'da bu yıl Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) olarak 12'ncisi, Karadeniz Uluslararası Öğrenci Derneği (KULDER) olarak da 7'ncisi düzenlenecek "Uluslararası Öğrenci Buluşması"na, 103 ülkeden bin 560 öğrencinin katılması planlanıyor.

Etkinlik kapsamında bir araya gelecek öğrenciler, kurulan stantlarda ülkelerinin turizmini, kültürünü, yöresel kıyafetlerini, lezzetlerini ve oyunlarını tanıtacak.

KULDER Başkanı Ömer Salimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KULDER'in Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrencilerle ilgilenen Trabzon merkezli bir dernek olduğunu söyledi.

Din, dil, mezhep ayırt etmeksizin Türkiye'de eğitim gören 183 ülkeden 140 bin misafir öğrencinin hepsini muhatap kabul eden UDEF'in de kurucu üyesi olduklarını aktaran Salimoğlu, şöyle devam etti:

"Çoğunluğu Müslüman olmak üzere Hristiyan, Budist, Şaman birçok misafir öğrenci faaliyetlerimize katılmakta, kendilerine sunduğumuz rehberlik, danışmanlık, sosyal faaliyetler, destek eğitimler, teşkilatlanma, organizasyon gibi hizmetlerden istifade etmektedirler. KULDER olarak odak noktamız Türkiye'ye eğitim için gelen misafir öğrencilerin ülkemizde yabancı olarak görülmemesi, derslerinde başarılı olmaları ve mezun olduklarında Türkiye'yi ikinci vatanları olarak görmelerini sağlamaktır."