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Uluslararası Öğrenci Gençlik Çalıştayı sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 19:28 | Son Güncelleme

KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar: - "Kadını kapitalizmin bir aracı haline getiren, bu uğurda aileyi önünde engel gören, neslin devamını çeşit çeşit sapkınlıkla tehdit eden, ahlak ve özgürlüğü sadece kendi çıkarları ve hazzı doğrultusunda değerlendiren zihniyetle sonuna kadar mücadele edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Kadını kapitalizmin bir aracı haline getiren, bu uğurda aileyi önünde engel gören, neslin devamını çeşit çeşit sapkınlıkla tehdit eden, ahlak ve özgürlüğü sadece kendi çıkarları ve hazzı doğrultusunda değerlendiren zihniyetle sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

KADEM'den yapılan açıklamaya göre, KADEM Gençlik Komisyonu tarafından Sheraton Grand Otel İstanbul Ataşehir'de "Sürdürülebilirlik" temasıyla düzenlenen 4. Uluslararası Öğrenci Gençlik Çalıştayı, sona erdi.

İki gün süren çalıştayın kapanış programında konuşan Bayraktar, sadece insanlara değil, hayvanlara, bitkilere ve cansız denilen varlıklara karşı dahi bir sorumluluğun olduğunu belirterek, yaratılan her şeyle ilişkinin belli bir saygı çerçevesinde olması gerektiğini öğreten ahlaki değerlerin denklem dışı kaldığı bir tüketim çağında bulunulduğunu ifade etti.

Böyle bir çağda, ihtiyaçtan bağımsız; hazcılığın, gösterişçiliğin, modanın yönettiği tüketim alışkanlıklarının sonucunda, su ve enerji kaynaklarının tükendiğine dikkati çeken Bayraktar, bu durumu ikame edecek başka kaynakların da bulunmadığını hatırlattı.

Bayraktar, "Kadını kapitalizmin bir aracı haline getiren, bu uğurda aileyi önünde engel gören, neslin devamını çeşit çeşit sapkınlıkla tehdit eden, ahlak ve özgürlüğü sadece kendi çıkarları ve hazzı doğrultusunda değerlendiren zihniyetle sonuna kadar mücadele edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Geleneklere yerleşmiş, din, ahlak ve kültürle bağdaşmayan bazı uygulamaların, din adına kadınları da aileleri de çeşitli mağduriyetlere ve zulümlere sürüklediğini, acı bir şekilde gördüklerini dile getiren Bayraktar, şunları kaydetti:

"Ailede babanın veya erkeğin kavvamlığını adaletli ve merhametli bir sorumluluk ve bununla beraber gelen haklar boyutundan çıkarıp, merhametsiz ve adaletsiz bir baskı aracına çevirmek ilk başta Allah'ın rızasına aykırıdır. Hayalimiz, kadının da erkeğin de geleneklerin veya Batı'nın baskısıyla değil, dinimizin ve kültürümüzün getirdiği sorumluluklar ve haklar çerçevesinde yaşadığı, potansiyelini iradesiyle gerçekleştirebildiği, adaletin hakim olduğu bir aile ve toplum. İşte asıl meseleler bunlar."

Dünya genelinde yaşanan ve herkesin geleceğine tehdit oluşturan sorunların giderilmesinde, gençlere ihtiyaç olduğunun altını çizen Bayraktar, dünyanın daha fazla örselenmesine izin vermeden işe koyulmak için gençlerin kollarını sıvayacağına yürekten inandığını ifade etti.

- Çalıştayın sonuç raporları sunuldu

Farklı ülkelerden 110 genç, "Sürdürülebilirlik" ana teması altında belirlenen "Yoksulluğa son", "Sağlıklı bireyler", "Nitelikli eğitim", "Toplumsal cinsiyet adaleti", "Temiz enerji", "Ekonomik büyüme", "Yenilikçilik ve altyapı", "Şehir ve yaşam alanları", "İklim eylemi", "Barış, adalet ve güçlü kurumlar" olmak üzere 10 başlıkla ilgili çözüm önerileri sundu.

Çalıştay, sunulan çözüm önerileri ile ilgili sonuç raporlarının okunmasıyla sona erdi.

Programa, Genç KADEM Komisyonu Başkanı Ebru Aracı, Kurumsal Yapılanma Direktörü Melek Çakıroğlu, Denetim Kurulu Üyesi Av. Dr. Safa Koçoğlu ile Genç KADEM Komisyonu üyeleri, üniversite öğrencileri ve gönüllüler katıldı.

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