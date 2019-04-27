İSTANBUL (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Kadını kapitalizmin bir aracı haline getiren, bu uğurda aileyi önünde engel gören, neslin devamını çeşit çeşit sapkınlıkla tehdit eden, ahlak ve özgürlüğü sadece kendi çıkarları ve hazzı doğrultusunda değerlendiren zihniyetle sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

KADEM'den yapılan açıklamaya göre, KADEM Gençlik Komisyonu tarafından Sheraton Grand Otel İstanbul Ataşehir'de "Sürdürülebilirlik" temasıyla düzenlenen 4. Uluslararası Öğrenci Gençlik Çalıştayı, sona erdi.

İki gün süren çalıştayın kapanış programında konuşan Bayraktar, sadece insanlara değil, hayvanlara, bitkilere ve cansız denilen varlıklara karşı dahi bir sorumluluğun olduğunu belirterek, yaratılan her şeyle ilişkinin belli bir saygı çerçevesinde olması gerektiğini öğreten ahlaki değerlerin denklem dışı kaldığı bir tüketim çağında bulunulduğunu ifade etti.

Böyle bir çağda, ihtiyaçtan bağımsız; hazcılığın, gösterişçiliğin, modanın yönettiği tüketim alışkanlıklarının sonucunda, su ve enerji kaynaklarının tükendiğine dikkati çeken Bayraktar, bu durumu ikame edecek başka kaynakların da bulunmadığını hatırlattı.