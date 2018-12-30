Uluslararası öğrenciler 2018'de Türkiye'yi tercih etti

NAZLI YÜZBAŞIOĞLU - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen ve yabancı öğrencilere Türkiye'de yüksek öğrenim fırsatı sunan "Türkiye Bursları" programına bu yıl 150'yi aşkın ülkeden 135 bin kişi başvurdu. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından (YTB) edinilen bilgiye göre, Türkiye Bursları programının başladığı 2012 yılında yaklaşık 42 bin başvuru alan programa başvurular 2018 yılı itibariyle 135 bini buldu. Halihazırda, dünyanın dört bir yanından uluslararası öğrencilere açık olan "Türkiye Bursları"ndan yararlanan 160 ülkeden 17 bin 500 genç, Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki üniversitelerde öğrenim görüyor. Türkiye’nin 1992'de "Büyük Öğrenci Projesi" olarak başlattığı, 2012'den itibaren de YTB koordinesinde "Türkiye Bursları" olarak devam eden proje sayesinde dünyanın birçok ülkesinden öğrenci, Türkiye'de öğrenim gördükten sonra ülkesine dönerek hem kendi insanlarına hizmet ediyor, hem de Türkiye ile ülkesi arasında dostluk köprüsü kuruyor.

Türk yükseköğrenim sisteminin uluslararası nitelik kazanmasında önemli rol üstlenen program kapsamında, her yıl ortalama 7 bin öğrenciye burs veriliyor. - Dünyada 100 noktada yapılan mülakatlarla seçiliyorlar Yalnızca yabancı ülke vatandaşlarının yararlanabildiği Türkiye Burslarına her yıl belirli dönemde internet üzerinden başvuru yapılabiliyor. Sisteme gerekli belgeleri giren ve ilk değerlendirme aşamasını geçen öğrenciler, dünyada yaklaşık 100 noktada mülakatlara davet ediliyor. Akademisyenler ve YTB uzman personeli tarafından yapılan mülakatlarda başarılı olan adaylar, burs almaya hak kazanıyor. Türkiye'ye gelen adaylar, ilk yıl aldıkları dil kursuyla Türkçe öğrendikten sonra yaptıkları tercihler doğrultusunda üniversitelere yerleştiriliyor. Lisans, yüksek lisans, doktora ve bilimsel araştırma yapanlara verilen Türkiye Burslarına, öğrencilerin barınma ve beslenme ihtiyaçları ile aylık cep harçlıkları da dahil. Burs alanların Türkiye'de kaldıkları süre boyunca sağlık sigortası primleri de ödeniyor.