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Uluslararası öğrenciler fikirlerini sanatlarıyla birleştiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 12:39 | Son Güncelleme

UDEF'in uluslararası öğrenciler arasında düzenlediği "Benim Ülkem Türkiye" hikaye, şiir ve kısa film yarışmasının finali, 29 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirilecek - UDEF Başkanı Mehmet Ali Bolat: - "Türkiye son 15 yılda uluslararası öğrenciler için önemli bir ülke konumuna geldi. Öğrenci arkadaşlarımızın geldikleri ülkelerde Türkiye'ye önemli bir ilgi var. Bu öğrenciler 15 Temmuz'da ve başka dönemlerde Türkiye'yi haklı mücadelesinde savundular. Hatta Türkiye'dekiler kadar mücadele ettiler"

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu'nun (UDEf) uluslararası öğrenciler arasında "Benim Ülkem Türkiye" temasıyla düzenlediği hikaye, şiir ve kısa film yarışmasına başvuralar tamamlandı. Yarışmanın finali 29 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

(UDEF'in uluslararası öğrenciler arasında düzenlediği ve Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "Benim Ülkem Türkiye" konulu hikaye, şiir ve kısa film yarışması sonuçlandı.

Ödül töreni öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan UDEF Başkanı Mehmet Ali Bolat, uluslararası öğrencilerin, Türkiye'ye sadece eğitim almaya gelmediğini, kendi ülkesinin kültürüyle gelip, Türk kültürünü de geldikleri ülkelere taşıyacak elçiler olduklarını belirtti.

Uluslararası öğrencilerin siyasi, kültürel ve ticari anlamda da Türkiye için önemine işaret eden Bolat, "Geçmiş yıllara nazaran uluslararası öğrencilerin sayı ve nitelikleri artmaya başladı. Bundan 10 yıl önce ülkemizde 30 bin civarında öğrenci vardı ve bunların büyük kısmı tıp, mühendislik gibi bölümlere gelirken şu an tüm teknik, sosyal bilimler ve diğer alanlarda eğitim görüyorlar. Bu renkliliği birçok üniversite ve fakültede görebiliyoruz. Ülkemiz bu anlamda dünyaya açılmış bir ülke. Şu an Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrenci sayısı 143 bin ama kısa bir zamanda bu rakamın 350 bine çıkmasını bekliyoruz." dedi.

Bolat, eğitim, kültür, sosyal hayat, spor, sağlık gibi birçok alanda misafir öğrencilerin kültürel ve sosyal çevreye adaptasyonu için ihtiyaçları bulunduğunu ifade ederek, yarışmayı da bu amaçla düzenlediklerini söyledi.

Öğrencilerin geldikleri ülkelerde adeta Türkiye'nin büyükelçisi gibi görüldüğünü ifade eden Bolat, "Türkiye son 15 yılda uluslararası öğrenciler için önemli bir ülke konumuna geldi. Öğrenci arkadaşlarımıza geldikleri ülkelerde Türkiye'ye önemli bir ilgi var. Bu öğrenciler 15 Temmuz'da ve başka dönemlerde Türkiye'yi haklı mücadelesinde savundular. Hatta Türkiye'dekiler kadar mücadele ettiler." diye konuştu. - Yarışmanın teması 'Biz Bir Milletiz"

1 Ağustos 2018 ile 1 Kasım 2018 tarihleri arasında başvuruya açılan ve Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrencilerin katıldığı "Benim Ülkem Türkiye" adlı yarışmanın büyük ilgi gördüğünü belirten Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlkini geçen yıl gerçekleştirmiştik. Başarılı geçen organizasyonumuzun neticesinde kamuoyu ve uluslararası öğrencilerimizin talepleri ile bu organizasyonu gelenekselleştirerek sürekli hale getirmeyi hedefledik. Bu yıl medeniyet kodlarımızdan aldığımız ilham ile "Biz, Bir Milletiz" temasını öğrencilerimizin fikir dünyasına sunarak geçen yıl olduğu üzere 3 kategoride ikinci yarışmamızı gerçekleştiriyoruz. Değerli jürimiz tarafından yarışmaya katılan yüzlerce uluslararası öğrencinin fikirlerini sanatları ile birleştirerek ortaya koyduğu eserlerin değerlendirmeleri yapıldı. Kısa film, hikaye ve şiir kategorilerinden oluşan yarışmada uluslararası öğrenciler, kendi pencerelerinden Türkiye'yi anlattılar."

Bolat, dereceye giren misafir öğrencilerin, 29 Kasım 2018 Perşembe günü Ankara Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Konferans Salonunda saat 10.00'da gerçekleştirilecek törenle ödüllerini alacaklarını aktardı.

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Benim Ülkem Türkiye Yarışması UDEF Başkanı Mehmet Ali Bolat Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF)

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