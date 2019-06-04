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Uluslararası öğrenciler kendi bayramları anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 11:24 | Son Güncelleme

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Türkiye Bursları kapsamında dünyanın dört bir tarafından Türkiye'ye okumak için gelen uluslararası öğrenciler Ramazan Bayramı heyecanını yaşıyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) koordinasyonunda yürütülen Türkiye Bursları kapsamında dünyanın dört bir tarafından Türkiye'ye okumak için gelen uluslararası öğrenciler Ramazan Bayramı heyecanını yaşıyor.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık tarafından yürütülen Türkiye Bursları çerçevesinde dünyanın çeşitli ülkelerinden Türkiye'ye okumak için gelen yabancı öğrenciler, kültürel farklılıklarına rağmen Ramazan Bayramı heyecanını birlikte paylaşıyor.

Kültürel giysiler, tatlılar, bayram ikramları ve geleneksel yemeklerle Ramazan Bayramı'nı geçirecek uluslararası öğrenciler kendi ülkelerindeki bayramları anlattı.

- "Bayramdan önce terziler sabaha kadar çalışır"

Nijerya'dan gelerek Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nde yüksek lisans yapan Abdul Hayali Musa, ülkesinde bayram hazırlıklarının üç gün öncesinden başladığını belirterek, "Ülkedeki tüm sokaklar özel dekorlarla süslenir. Bütün çocuklar bayramı neşeli şekilde bekler. En önemlisi, bütün terziler gece gündüz çalışır. Yeni kıyafetleri dikmek, yetiştirmek için çok çalışırlar." şeklinde konuştu.

Yeni ve yöresel kıyafetlerle bütün ülkenin ışıl ışıl olduğunu söyleyen Musa, "Ayrıca herkes yemek pişirerek komşusuna ikram eder. Güzel bir kardeşlik ortamı oluşur. Daha sonra küçükler gelir anne ve babalarının ellerini öperler, harçlık alırlar." ifadesini kullandı.

Musa ayrıca, Türkiye'dekinin aksine bayram namazının açık alanda topluca kılındığını kaydetti.

Bu bayramda da birçok İslam ülkesinde sıkıntıların devam ettiğini hatırlatan Musa, "İlk onlara selamlarımı iletiyorum. Onlara daha mutlu bayramlar diliyor ve o ülkelerin huzur bulmalarını istiyorum. Tüm Müslüman aleminin bayramını kutluyorum." dedi.

- "Kültürlerimiz hemen hemen aynı"

Atılım Üniversitesinde Kamu Hukuku Bölümü'nde yüksek lisans yapan Iraklı Ali Enver şunları kaydetti:

"İki buçuk senedir Türkiye'deyim. Burayı çok sevdim ve çok beğendim. Burada farklı farklı ülkelerden gelen arkadaşlar edindim. Benim ülkemde bayramın ilk günü genelde tüm aile büyüklerin evinde toplanır. Çocuklara hediyeler dağıtılır, harçlık verilir. Bizim bayramlarımız Türkiye'deki bayramlara çok benziyor. Zaten çok yakınız, kültürlerimiz hemen hemen aynı. Türkiye'de bayramlar geçirdikçe kendi ülkemdeki bayramları özlüyorum çünkü orada çocukluk arkadaşlarımla ve ailemle birlikteydim. Burada bazen yalnız hissediyorum ancak YTB bu yalnızlığı gideriyor, bizlere sahip çıkıyor. "

Enver, Orta Doğu'da ve dünyanın farklı bölgelerinde bazı sorunlar olduğunu belirterek, "Umarım barış sağlanır ve mazlum insanlar ülkelerine sağ salim kavuşurlar." dedi.

Dört sene önce Türkiye'ye gelen ve Ankara'da Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde eğitimine devam eden Türkmenistanlı Söhbet Mammedow da "Türkmenistan'ın en eski ve tarihi şehri olan Merv’den geldim. Buradaki insanlar sıcakkanlı ve yabancı olduğunu hissettirmiyorlar. 'Sen bizdensin' diyorlar. Türkiye gibi ülke yok. Türkmenistan'da da bizim bayram kutlamalarımız aynı, yeni kıyafetler giyilir, büyüklere gidilir, el öpülür. Bu bayram ailemin yanına gidemeyeceğim. Onları çok seviyorum ve ellerinden öpüyorum. Tüm dünyadaki İslam aleminin bayramı kutlu olsun." diye konuştu.

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