Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) “Türkiye Bursları” programıyla dünyanın dört bir yanından gelerek ülkemizde eğitim alan uluslararası öğrenciler mezuniyet heyecanı yaşıyor.

Son yıllarda önemli bir eğitim üssü haline gelen Türkiye, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) “Türkiye Bursları” programıyla dünyanın dört bir yanından uluslararası öğrencilere yükseköğrenim alanında eğitim fırsatı sunuyor. Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim alan uluslararası öğrenciler ise mezuniyetleri sonrası ülkelerine dönerek toplumlarının kalkınmasına katkı sağlıyor. YTB her yıl düzenlediği programlarla bu öğrencilerin mezuniyet heyecanlarına ortak oluyor.

YTB tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Uluslararası Mezuniyet Töreni”nin sekizincisi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla 3 Temmuz 2019 tarihinde ATO Congressium’da gerçekleştiriliyor.

Türkiye’de geçirdikleri başarılı eğitim hayatının ardından mezuniyet heyecanı yaşayan uluslararası öğrenciler törenin ardından ülkemize veda edecek olurken, ülkeler arasında dostluk köprülerin de temellerini atıyor.