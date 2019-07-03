Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Türkiye Bursları tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen ‘Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni’ gerçekleştirildi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium konferans salonunda düzenlenen ‘8’inci Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni’ Türkiye’de eğitim gören ve bu sene lisans ve yüksek lisans alanlarında mezuniyet sevinci yaşayan bin 500 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

ATO Congresium konferans salonunda gerçekleştirilen mezuniyet törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra eski Başbakan Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, YTB Başkanı Abdullah Eren, YÖK Başkanı Yekta Saraç, Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ve üniversitelerinden mezun olan öğrenciler katıldı.

“Dünya 5’ten büyüktür düsturunun temsilcilerisiniz”

Türkiye’de aldığı eğitimlerini tamamlayan öğrencilere hitap eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Sevgili gençler, ne mutlu sizlere ki Türkiye’de almış olduğunuz eğitimi tamamlamış ve mezun olmaya hak kazanmış bulunuyorsunuz. Evinizden ayrılıp başka bir ülkede mezun olabilmek hiç de kolay bir şey değildir. Bunu başarabildiğiniz için bizler sizlerle iftihar ediyoruz, siz de kendinizle iftihar ediniz. Üniversite mezunu olarak artık hayatın bizzat içerisinde yer alıyorsunuz. Gördüğünüz dersler, okuduğunuz kitaplar, kurduğunuz arkadaşlıklar hayata bakışınızda önemli bir etken olacak. Sizlerin farkı; sizler en değerli yıllarınızda ağırlıklarından kurtulan ve yeryüzünün her noktasına kanat açan Türkiye’nin tecrübelerine birebir şahit oldunuz. Türkiye’nin son yıllardaki bu atılımlarının sayesindedir ki bugün burada sayısız ülkeden gelen öğrenciler aynı çatı altında mezuniyetlerini kutluyorlar. Sizlerin hayatınız boyunca unutamayacağız anılarınızda bu şekilde yer alabilmek Türkiye’nin en önemli kazanımlarıdır. Mezun olmak, eski Türkçe’de sadece diploma sahibi olmak değil, aynı zamanda bir şey yapmak için izinli olmak anlamına da gelir. Bir meslek sahibi olmanın, oluşturmanın, yapmanın, inşa etmenin, emek harcamanın sizler için zamanı gelmiştir. Türkiye’de eğitim almış insanlar olarak, istihdam edilebilme şansınız şimdi daha yüksektir. Çünkü Türkiye Bursları sizlerin kariyer planlamalarınızın yanı sıra ülkelerinizin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmuş ve sizlere de bu doğrultuda burs vermiştir. Ülkenizin; doktor, mühendis, iktisatçı, muhasebeci, sanatçı ve daha birçok kadrolarını sizler teşkil edeceksiniz. Türkiye’de aldığınız eğitimin yanı sıra hepinizin Türkçeyi en iyi şekilde öğrendiğinizi biliyorum. Dünyadaki etkinliği giderek artan Türkçemiz köklü ve zengin bir dildir. Uluslararası bir dil olma özelliğiyle de sizlere pek çok iş kapılarını aralayacağı inancındayım. Bu aynı zamanda Türkiye’yle bağlarınızı diri tutmanıza ve Türkiye’yle ülkeleriniz arasındaki münasebetlerine sizlerin de dahil olabilmenizi sağlayacaktır. Aramızdaki iletişimi mezuniyetlerinizden sonrasında da sürdürebilmek için bizler elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı onlarca ülkede gerçekleştirdiği mezun buluşmalarıyla Türkiye’den mezun olan ancak daha önce hiç karşılaşmamış insanları bir araya getiriyor. Bu da dünyanın neredeyse bütün ülkelerinden sizlerle aynı hususi tecrübeleri paylaşmış insanlarla küresel bir network kurmanız anlamına geliyor. Bugün Türkiye’nin sahip olduğu uluslararası güç ve liderlik vasfı nefsi için değil, ülkesi ve milleti için gece gündüz çalışanların eseridir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’nin küresel ölçekte yürüttüğü insan merkezli politikalar kurtardığı ve iyiye, güzele doğru değiştirdiği milyonlarca hayatı unutmayın. Bilin ki; bu değerlere inandığınız sürece kendi ülkenizden başlayarak siz de birçok hayata dokunabilir, değiştirebilirsiniz. Sizler artık ‘Dünya 5’ten büyüktür’ düsturunun birer temsilcilerisiniz” ifadelerini kullandı.