Uluslararası öğrenciler Milli Takım için kenetlendi

Türkiye Bursları ile ülkemizde eğitimlerini sürdüren dünyanın birçok ülkesinden uluslararası öğrenciler, Türkiye-İzlanda maçını hep birlikte izledi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanlığı tarafından sunulan Türkiye Bursları ile dünyanın birçok farklı ülkesinden Türkiye’ye gelip eğitimlerini sürdüren uluslararası öğrenciler YTB’nin ev sahipliğinde Türkiye-İzlanda maçını hep birlikte izledi. YTB Başkanı Abdullah Eren ile birlikte maçı takip eden uluslararası öğrencilerin Türkiye sevgisi ve Türkiye Milli Takımı’na desteği sıcak karelere de yansıdı.

‘‘Dünyanın dört bir tarafında Türkiye’yi sevenler ve ümitle takip edenler var’’

Maç öncesinde yaptığı açıklamalarda uluslararası öğrencileri Türkiye-İzlanda maçını birlikte izlemeye davet ettiklerini belirten YTB Başkanı Abdullah Eren, öğrencilerin davete göstermiş oldukları ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını belirtti. Başkan Eren, salonda çok güzel bir tablo olduğuna işaret ederek, Türkiye’nin sadece Türkiye’den ibaret olmadığını, bir de gönül coğrafyasının bulunduğunun bir kez daha görüldüğünü söyledi.

Dünyanın dört bir tarafında Türkiye’yi sevenler ve ümitle takip edenlerin olduğunu vurgulayan Başkan Eren, “Eğitim imkanlarımız çerçevesinde onların gönüllerini kazanıp yüzlerini güldürmek istiyoruz. Bu anlamda Türkiye Bursları kapsamında sosyal aktiviteleri yerine getirmek açısından da bu tarz organizasyonlar önemli. Milli takımımıza başarılar diliyoruz” açıklamasında bulundu.