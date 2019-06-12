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Uluslararası öğrenciler Milli Takım için kenetlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 12:38 | Son Güncelleme

Türkiye Bursları ile ülkemizde eğitimlerini sürdüren dünyanın birçok ülkesinden uluslararası öğrenciler, Türkiye-İzlanda maçını hep birlikte izledi.Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanlığı tarafından sunulan Türkiye Bursları ile dünyanın birçok farklı ülkesinden Türkiye’ye gelip eğitimlerini sürdüren uluslararası öğrenciler YTB’nin ev sahipliğinde Türkiye-İzlanda maçını hep birlikte izledi.

Uluslararası öğrenciler Milli Takım için kenetlendi

Türkiye Bursları ile ülkemizde eğitimlerini sürdüren dünyanın birçok ülkesinden uluslararası öğrenciler, Türkiye-İzlanda maçını hep birlikte izledi.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanlığı tarafından sunulan Türkiye Bursları ile dünyanın birçok farklı ülkesinden Türkiye’ye gelip eğitimlerini sürdüren uluslararası öğrenciler YTB’nin ev sahipliğinde Türkiye-İzlanda maçını hep birlikte izledi. YTB Başkanı Abdullah Eren ile birlikte maçı takip eden uluslararası öğrencilerin Türkiye sevgisi ve Türkiye Milli Takımı’na desteği sıcak karelere de yansıdı.

‘‘Dünyanın dört bir tarafında Türkiye’yi sevenler ve ümitle takip edenler var’’
Maç öncesinde yaptığı açıklamalarda uluslararası öğrencileri Türkiye-İzlanda maçını birlikte izlemeye davet ettiklerini belirten YTB Başkanı Abdullah Eren, öğrencilerin davete göstermiş oldukları ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını belirtti. Başkan Eren, salonda çok güzel bir tablo olduğuna işaret ederek, Türkiye’nin sadece Türkiye’den ibaret olmadığını, bir de gönül coğrafyasının bulunduğunun bir kez daha görüldüğünü söyledi.
Dünyanın dört bir tarafında Türkiye’yi sevenler ve ümitle takip edenlerin olduğunu vurgulayan Başkan Eren, “Eğitim imkanlarımız çerçevesinde onların gönüllerini kazanıp yüzlerini güldürmek istiyoruz. Bu anlamda Türkiye Bursları kapsamında sosyal aktiviteleri yerine getirmek açısından da bu tarz organizasyonlar önemli. Milli takımımıza başarılar diliyoruz” açıklamasında bulundu.

“Türkiye çok güzel bir ülke”
Programa katılım gösteren uluslararası öğrenciler de duygularını ifade etti. Gine Bissau Cumhuriyeti’nden Türkiye Bursları öğrencisi Seidina Umaru Ba Dijalo, 2014’ten bu yana Türkiye’de yaşadığını ifade ederek "Türkiye çok güzel bir ülke ve oyun kalitesiyle maçı kazanmayı hak ediyor" değerlendirmesini yaparken; Filistinli öğrenci Muhammet Ali ise Türkiye’yi desteklemek için geldiklerini belirterek davet ve sağlanan güzel ortam için YTB’ye teşekkür etti.
Kazak öğrenci Karlygash Kanatova da kendilerini davet eden YTB’ye teşekkür ederek Türkiye’nin kazanmasını çok arzu ettiklerini vurguladı ve milli takıma başarılar diledi.

"Yense de yenilse de bizlerin desteği ve kalbi her zaman Türkiye ile"
Maç öncesi YTB Başkanı Abdullah Eren’in uluslararası öğrencilerin Türkiye Milli Takımı’na olan desteklerini içeren sosyal medyadaki paylaşımı büyük beğeni toplarken; uluslararası öğrencilerin maçı büyük bir heyecanla ve ilgiyle takip ettiği görüldü.
Maç sonunda hep birlikte ay yıldızlı formalar ve Türk bayraklarıyla fotoğraf çekilen uluslararası öğrenciler, "Ailelerimizden kilometrelerce uzakta olsak da bizlere her zaman aile sıcaklığını hissettiren Türkiye’ye çok teşekkür ediyoruz. Bizler Türkiye’yi çok seviyoruz. Türkiye Milli Takımı bugün çok güzel bir mücadele ortaya koydu. Yense de yenilse de bizlerin desteği ve kalbi her zaman Türkiye ile" değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası öğrenciler Milli Takım için kenetlendi

Uluslararası öğrenciler Milli Takım için kenetlendi

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