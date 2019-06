Uluslararası öğrenciler Milli Takım için kenetlendi

“Türkiye çok güzel bir ülke”

Programa katılım gösteren uluslararası öğrenciler de duygularını ifade etti. Gine Bissau Cumhuriyeti’nden Türkiye Bursları öğrencisi Seidina Umaru Ba Dijalo, 2014’ten bu yana Türkiye’de yaşadığını ifade ederek "Türkiye çok güzel bir ülke ve oyun kalitesiyle maçı kazanmayı hak ediyor" değerlendirmesini yaparken; Filistinli öğrenci Muhammet Ali ise Türkiye’yi desteklemek için geldiklerini belirterek davet ve sağlanan güzel ortam için YTB’ye teşekkür etti.

Kazak öğrenci Karlygash Kanatova da kendilerini davet eden YTB’ye teşekkür ederek Türkiye’nin kazanmasını çok arzu ettiklerini vurguladı ve milli takıma başarılar diledi.

"Yense de yenilse de bizlerin desteği ve kalbi her zaman Türkiye ile"

Maç öncesi YTB Başkanı Abdullah Eren’in uluslararası öğrencilerin Türkiye Milli Takımı’na olan desteklerini içeren sosyal medyadaki paylaşımı büyük beğeni toplarken; uluslararası öğrencilerin maçı büyük bir heyecanla ve ilgiyle takip ettiği görüldü.

Maç sonunda hep birlikte ay yıldızlı formalar ve Türk bayraklarıyla fotoğraf çekilen uluslararası öğrenciler, "Ailelerimizden kilometrelerce uzakta olsak da bizlere her zaman aile sıcaklığını hissettiren Türkiye’ye çok teşekkür ediyoruz. Bizler Türkiye’yi çok seviyoruz. Türkiye Milli Takımı bugün çok güzel bir mücadele ortaya koydu. Yense de yenilse de bizlerin desteği ve kalbi her zaman Türkiye ile" değerlendirmesinde bulundu.