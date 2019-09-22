HABER

Uluslararası öğrenciler Mogan Gölü'nde çevre temizliği yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 12:57 | Son Güncelleme

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen "Türkiye Bursları" programı kapsamında Türkiye'de eğitim alan öğrenciler, başkentte Mogan Gölü'nde çevre temizliği etkinliği düzenledi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen "Türkiye Bursları" programı kapsamında Türkiye'de eğitim alan öğrenciler, başkentte Mogan Gölü'nde çevre temizliği yaptı.

Türkiye Bursları ile lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde Ankara'da öğrenim gören uluslararası öğrenciler, "Dünya Temizlik Günü" programı kapsamında düzenlenen çevre temizliği etkinliğine katıldı.

Estonya'da 2008'de ortaya çıkan "Let's do it!" (Haydi Yapalım) projesini uygulayan ülkelerde gönüllülerin düzenlediği çevre temizliği hareketine destek vermek amacıyla katılan Ankara'daki uluslararası öğrenciler, Mogan Gölü etrafındaki atıkları topladı.

- "Let's do it!" (Haydi Yapalım) projesi

"Let's do it!" (Haydi Yapalım) projesi, dünyada her yıl 1,3 milyar ton atık üretildiğine, 258 ila 368 milyon ton katı atığın düzenli depolama alanlarında toplansa da geri kalanının okyanuslarda ve şehirlerin sokaklarında bulunduğuna dikkati çekiyor.

Dünyadaki atıkların miktarının her geçen gün arttığı yönünde farkındalık geliştirmeyi hedefleyen proje kapsamında, her yıl Dünya Temizlik Gününde eş zamanlı olarak projeyi uygulayan ülkelerde gönüllüler çevre temizliği etkinliği düzenliyor.

Projenin ortaya çıktığı 3 Mart 2008'de 50 bin kişi bir araya gelerek büyük bir çevre temizlik hareketine imza attı ve 10 bin ton katı atığı 5 saat içinde geri dönüşüme kazandırdı.

"Let's do it!" (Haydi Yapalım) projesinin, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 158 ülkede 17 milyon gönüllüsü bulunuyor.

Bu yılki etkinliklere ilk kez Türkiye’de eğitim alan uluslararası öğrenciler de katıldı.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
İmamoğlu'ndan torpil iddiasına yanıt: Yanlış bir yazışmadırİmamoğlu'ndan torpil iddiasına yanıt: Yanlış bir yazışmadır
Dara Antik Kenti’nde tarihi surlar gün yüzüne çıkarılıyorDara Antik Kenti’nde tarihi surlar gün yüzüne çıkarılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dünya Temizlik Günü Türkiye Bursları YTB

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Teröre peş peşe darbe!

Teröre peş peşe darbe!

Sen Anlat Karadeniz'i Nefes'i dekolteli pozuyla olay oldu

Sen Anlat Karadeniz'i Nefes'i dekolteli pozuyla olay oldu

Bülent Arınç'tan 'yeni parti' açıklaması!

Bülent Arınç'tan 'yeni parti' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Elektrikli bisiklet sürprizi

Elektrikli bisiklet sürprizi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
15 Temmuz'a ilişkin yeni görüntüler! Kara Kuvvetleri Komutanlığının cephaneliğini böyle yağmaladılar

Kara Kuvvetleri Komutanlığının cephaneliğini böyle yağmaladılar

Antalya'da vatandaşları harekete geçiren görüntü! Jandarmaya haber verdiler

Bu görüntü vatandaşları harekete geçirdi! Her yerde aranıyorlar

Son dakika! Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

Teröre peş peşe darbe!

MSB’den son dakika açıklaması: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! Teröre ağır darbe

Son dakika: E-5'te trafik kazası! Trafik kilit!

E-5'te feci kaza! Trafik kilit

Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

Şafak vakti düğmeye basıldı! Evlere tek tek girildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.