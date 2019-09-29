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Uluslararası öğrenciler okumak için Türkiye'yi seçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 11:42 | Son Güncelleme

YTB tarafından yürütülen "Türkiye Bursları" programı kapsamında 167 ülkeden 5 bin uluslararası öğrenci Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde öğrenim görecek

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen "Türkiye Bursları" programı kapsamında 167 ülkeden 5 bin uluslararası öğrenci Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde öğrenim görecek.

YTB'den yapılan açıklamaya göre "Türkiye Bursları" programı kapsamında Türkiye'de öğrenim görmeye hak kazanan uluslararası öğrenciler ülkeye gelmeye başladı.

Bu yıl 167 ülkeden 145 bin 700 uluslararası öğrenci Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde burslu olarak lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde öğrenim görmek için başvurdu.

YTB uzmanları ve akademisyenler tarafından ilgili ülkelerde gerçekleştirilen mülakatların sonucunda ise 5 bin uluslararası öğrenci Türkiye'de öğrenim görmeye hak kazandı.

Üniversitelerde öğretim yılının başlamasıyla, uluslararası öğrenciler Türkiye'ye gelmeye başladı.

- Türkiye Bursları

Türkiye'nin 1992'de "Büyük Öğrenci Projesi" olarak başlattığı, 2012'den itibaren de YTB koordinesinde "Türkiye Bursları" olarak devam eden proje sayesinde dünyanın birçok ülkesinden öğrenci, Türkiye'de öğrenim gördükten sonra ülkesine dönerek hem kendi insanlarına hizmet ediyor hem de Türkiye ile ülkesi arasında dostluk köprüsü kuruyor.

Türkiye'de lisans, yüksek lisans, doktora ve bilimsel araştırma yapan yabancı öğrencilere verilen "Türkiye Bursları"na her yıl belirli dönemde internet üzerinden başvuru yapılabiliyor.

Sisteme gerekli belgeleri giren ve ilk değerlendirme aşamasını geçen öğrenciler, dünyada yaklaşık 100 noktada mülakatlara davet ediliyor.

Akademisyenler ve YTB uzman personeli tarafından yapılan mülakatlarda başarılı olan adaylar, burs almaya hak kazanıyor. Türkiye'ye gelen adaylar, ilk yıl aldıkları dil kursuyla Türkçe öğrendikten sonra yaptıkları tercihler doğrultusunda üniversitelere yerleştiriliyor.

Lisans, yüksek lisans, doktora ve bilimsel araştırma yapanlara verilen "Türkiye Bursları"na, öğrencilerin barınma ve beslenme ihtiyaçları ile aylık cep harçlıkları da dahil.

Burs alanların Türkiye'de kaldıkları süre boyunca sağlık sigortası primleri de ödeniyor.

Öğrencilerin Türkiye'ye ilk geliş biletleri ile mezun olduktan sonra ülkelerine dönüş biletleri de YTB tarafından karşılanıyor.

- Türkiye Mezunları

Türkiye Bursları ile lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi görerek ülkelerine dönen mezunlar arasındaki iletişim ise "mezun buluşmaları" programlarıyla geliştiriliyor.

Gönül elçileri olarak ülkeleriyle Türkiye arasında köprü kuran "Türkiye Mezunları"nın, 160 ülkede 150 bini aşkın üyesi bulunuyor. Birçoğu ülkesinde önemli konumlara gelmiş bürokrat, iş adamı, gazeteci, akademisyen ve siyasetçi olan Türkiye Mezunları, kendi ülkeleri ile Türkiye arasındaki dostluk ve iş birliğinin güçlenmesinde büyük rol oynuyor.

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Türkiye Bursları Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB)

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