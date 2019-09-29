Uluslararası öğrenciler okumak için Türkiye'yi seçti

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen "Türkiye Bursları" programı kapsamında 167 ülkeden 5 bin uluslararası öğrenci Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde öğrenim görecek.

YTB'den yapılan açıklamaya göre "Türkiye Bursları" programı kapsamında Türkiye'de öğrenim görmeye hak kazanan uluslararası öğrenciler ülkeye gelmeye başladı.

Bu yıl 167 ülkeden 145 bin 700 uluslararası öğrenci Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde burslu olarak lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde öğrenim görmek için başvurdu.

YTB uzmanları ve akademisyenler tarafından ilgili ülkelerde gerçekleştirilen mülakatların sonucunda ise 5 bin uluslararası öğrenci Türkiye'de öğrenim görmeye hak kazandı.

Üniversitelerde öğretim yılının başlamasıyla, uluslararası öğrenciler Türkiye'ye gelmeye başladı.

- Türkiye Bursları

Türkiye'nin 1992'de "Büyük Öğrenci Projesi" olarak başlattığı, 2012'den itibaren de YTB koordinesinde "Türkiye Bursları" olarak devam eden proje sayesinde dünyanın birçok ülkesinden öğrenci, Türkiye'de öğrenim gördükten sonra ülkesine dönerek hem kendi insanlarına hizmet ediyor hem de Türkiye ile ülkesi arasında dostluk köprüsü kuruyor.