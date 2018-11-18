Uluslararası öğrenciler Türkiye ile ülkeleri arasındaki ticareti artırmak istiyor

- "Türkiye'nin ciddi bir üretim potansiyeli var"

Park, "Kurutulmuş kayısı ve fındık iki ülke arasındaki ticarette değerlendirilebilir. Koreliler, Türkiye'nin fındığına hayran. Eve dönerken çantalar dolusu fındık götürüyorlar." dedi.

Türkler ve Korelilerin kuruyemiş sevdiğini belirten Park, Türkiye'deki kurutulmuş kayısı ve fındığı çok sevdiğini anlattı.

Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü yüksek lisans öğrencisi Güney Koreli Woohee Park, programın daha fazla uygulamaya yönelik olduğunu belirterek, 3 ay içerisinde ticaret alanıyla ilgili birçok bilgi edindiğini söyledi.

Ankara Kalkınma Ajansı ve Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) ile Genç MÜSİAD Ankara iş birliğiyle düzenlenen 4. Uluslararası Öğrenciler Akademisi programına katılan uluslararası öğrenciler, kurs ve geleceğe ilişkin planları hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Gazi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümünden mezun Kamerunlu Mustafa Mohamadou ise Türkiye'de üretilen ürünleri, Afrika piyasasına tanıtmak istediğini ve Afrikalıların Türkiye'ye ve Türk ürünlerine ciddi sempatisinin olduğunu belirtti.

Mohamadou, Türkiye'nin Avrupa'ya göre hem ucuz hem de kaliteli ürünler ürettiğinin altını çizerek, "Türkiye'nin ciddi bir üretim potansiyeli var. Eğitim süresince ziyaret ettiğimiz fabrikaların Afrika piyasasının ihtiyaçlarını karşılayabileceğini gördüm." dedi.

Gelecek yıl kurmayı planladığı işletme ile çeşitli sektörlerde faaliyet göstereceğine dikkati çeken Mohamadou, "Afrika piyasası, son zamanlarda hareketli bir piyasa haline dönüşmüştür. Mobilya, giyim ve ilaç alanlarında ticaret yapılabilir." ifadelerini kullandı.

Mohamadou, Türkiye'de dostluğu, sevgiyi ve misafirperverliği bulduğunu kaydederek, Tükiye'nin Afrika'ya yönelik kazan-kazan politikası uygulayarak saygı içerisinde iş birliği yürüttüğünü söyledi.

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