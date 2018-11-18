Uluslararası öğrenciler Türkiye ile ülkeleri arasındaki ticareti artırmak istiyor

DMITRI CHIRCIU - Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrenciler, Türkiye ile ülkeleri arasındaki ticari potansiyeli artırmak istediklerini anlattı.
Ankara Kalkınma Ajansı ve Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) ile Genç MÜSİAD Ankara iş birliğiyle düzenlenen 4. Uluslararası Öğrenciler Akademisi programına katılan uluslararası öğrenciler, kurs ve geleceğe ilişkin planları hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü yüksek lisans öğrencisi Güney Koreli Woohee Park, programın daha fazla uygulamaya yönelik olduğunu belirterek, 3 ay içerisinde ticaret alanıyla ilgili birçok bilgi edindiğini söyledi.
Türkler ve Korelilerin kuruyemiş sevdiğini belirten Park, Türkiye'deki kurutulmuş kayısı ve fındığı çok sevdiğini anlattı.
Park, "Kurutulmuş kayısı ve fındık iki ülke arasındaki ticarette değerlendirilebilir. Koreliler, Türkiye'nin fındığına hayran. Eve dönerken çantalar dolusu fındık götürüyorlar." dedi.
- "Türkiye'nin ciddi bir üretim potansiyeli var"
Gazi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümünden mezun Kamerunlu Mustafa Mohamadou ise Türkiye'de üretilen ürünleri, Afrika piyasasına tanıtmak istediğini ve Afrikalıların Türkiye'ye ve Türk ürünlerine ciddi sempatisinin olduğunu belirtti.
Mohamadou, Türkiye'nin Avrupa'ya göre hem ucuz hem de kaliteli ürünler ürettiğinin altını çizerek, "Türkiye'nin ciddi bir üretim potansiyeli var. Eğitim süresince ziyaret ettiğimiz fabrikaların Afrika piyasasının ihtiyaçlarını karşılayabileceğini gördüm." dedi.
Gelecek yıl kurmayı planladığı işletme ile çeşitli sektörlerde faaliyet göstereceğine dikkati çeken Mohamadou, "Afrika piyasası, son zamanlarda hareketli bir piyasa haline dönüşmüştür. Mobilya, giyim ve ilaç alanlarında ticaret yapılabilir." ifadelerini kullandı.
Mohamadou, Türkiye'de dostluğu, sevgiyi ve misafirperverliği bulduğunu kaydederek, Tükiye'nin Afrika'ya yönelik kazan-kazan politikası uygulayarak saygı içerisinde iş birliği yürüttüğünü söyledi.
- "Köprüleri biz gençler kuracağız"
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun Pakistanlı Farjad Shah da kursların yararlı olduğunu ve ilerleyen zamanlarda meyveler vermeye başlayacağını söyledi.
Shah, Pakistan ve Türkiye arasında dostluk ilişkilerinin olduğuna dikkati çekerek, "İlerleyen zamanlarda ülkeler arasındaki köprüleri biz gençler kuracağız. Kendimizi geliştirerek buna hazırlıklı olmalıyız." dedi.
Eğitim süresince Ankara'daki fabrikaları ziyaret ettiğini ve çeşitli sektörlerdeki üretimle ilgili gerekli bilgileri edindiğini anlatan Shah, "Pakistan'a döndüğümde ticarete yönelmek istiyorum. Türkiye'de edindiğim tecrübeleri kendi ülkeme götüreceğim. Böylelikle hem memleketim hem de sevdiğimiz Türkiye için faydalı olacağım." diye konuştu.
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