Uluslararası öğrencilerden 15 Temmuz gazi ve şehit ailelerine ziyaret

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "Türkiye Bursları" programı kapsamında Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler, 15 Temmuz gazisi İhsan Çağ ile buluştu.

YTB'nin Türkiye Bursları kapsamında Azerbaycan, Sri Lanka, Mısır, Endonezya, Komorlar ve Filistin'den Türkiye'ye öğrenim görmeye gelen uluslararası öğrenciler, 15 Temmuz hain darbe girişiminde gazi olan Çağ'ı evinde ziyaret etti.

Gazi Çağ'ın babası İbrahim Çağ, 15 Temmuz'da Genelkurmay Başkanlığında vatanı savunmaya giden ve darbecilerin kurşununun hedefi olduğu için bastonla yürümek zorunda kalan Çağ'ın, daha sonra birçok ameliyat geçirdiğini ve bilincinin çok sonradan yerine geldiğini anlattı.

"Bedel ödemeden vatan olmaz." diyen baba Çağ, Gazi Çağ'ın zor süreçlerden geçtiğini ancak kendilerinin oğullarını hiç yalnız bırakmadığını söyledi.

Gazinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmeyi çok istediğini aktaran baba Çağ, pazar günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törene ilk kez katılacaklarını, bu nedenle çok heyecanlı ve mutlu olduklarını kaydetti.