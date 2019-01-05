HABER

Uluslararası öğrencilerden düzensiz göçmenlere şefkat eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 16:24 | Son Güncelleme

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından, düzensiz göçmenlere yardım etmek amacıyla "Sen Üşürken Ben Uyuyamam" kampanyası başlatıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler, düzensiz göçmenlere yardım etmek amacıyla "Sen Üşürken Ben Uyuyamam" sloganıyla kışlık kıyafet kampanyası başlattı.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, daha iyi bir yaşam ümidiyle yasa dışı yolları kullanarak Avrupa'ya gitmeye çalışan ve sınır hattında güvenlik güçleri tarafından yakalandıktan sonra Edirne İl Göç İdaresi'nde gözetim altında tutulan düzensiz göçmenlere, yardım toplanıyor.

Göçmenlere şefkat eli uzatmak için bir araya gelen uluslararası öğrenciler, toplanan kışlık kıyafet ve ayakkabıları türüne göre ayırarak kutulara koyup, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanyanın ay sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Ülkelerinden uzakta bulunan göçmenlere yardım etmenin bir insanlık görevi olduğunu vurgulayan Çalışkan, şunları kaydetti:

"Dernek olarak sosyal medya hesaplarımız üzerinden duyurular yaptık ve Edirne'de öğrenim gören uluslararası öğrencilerimiz kendi memleketlerinden ve burada giymedikleri kıyafetleri getirerek bizlere teslim etti. Bugün de derneğimizde bayan öğrenci arkadaşlarımız kıyafetlerin tasnifini yapıyor. Düzenli bir şekilde katlayıp kolilere koyuyorlar. Önümüzdeki günlerde de bu kıyafetler düzensiz göçmenlere dağıtılacak. Devletimiz, göçmenlere gerekli yardımları yapıyor ancak biz de elimizden geleni yapmak istedik. Yardımlaşmak ve paylaşmak bizim en önemli görevimiz."

Trakya Üniversitesi İşletme Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ayşe Hacıyakup, ihtiyaç sahiplerine ellerinden geldiği kadar yardım etmeye çalıştıklarını belirtti.

Örnek bir kampanya gerçekleştiğini dile getiren Hacıyakup, "Derneğimiz tarafından çok anlamlı bir kampanya başlatıldı. Biz de destek amaçlı kullanmadığımız kıyafetleri bu kampanya için topladık. Düzensiz göçmenlere yardım etmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Yunanistan'dan gelen Tuğba Kurt da "Kampanyaya güzel bir ilgi var. Kıyafetlerin düzenlemesini yaptık. Yakın zamanda da ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Amacımız bir şefkat eli uzatarak, onların ısınmasına vesile olmak." diye konuştu.

Keşfedilmeyi bekliyor! İşte yeryüzündeki cennet...Keşfedilmeyi bekliyor! İşte yeryüzündeki cennet...
Kümbet Yaylası'nda kızak ve naylonlu kayakKümbet Yaylası'nda kızak ve naylonlu kayak
Trakya'da kar etkili oluyor (3)Trakya'da kar etkili oluyor (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmenler Edirne kıyafet yardımı Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan Uluslararası öğrenciler

En Çok Okunan Haberler

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı

F.Bahçe'den G.Saray'a transfer teklifi

F.Bahçe'den G.Saray'a transfer teklifi

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ukrayna Ortodoks Kilisesi İstanbul'da 'bağımsızlık' belgesini aldı

İstanbul'da tarih gün! Bağımsızlar

Köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti! Müftünün sözleri sonrası cenazede gerginlik

Köpeklerin saldırısında hayatını kaybetmişti! Cenazede gerginlik

Ülkü Ocakları'nda falaka iddiası!

Ülkü Ocakları'nda falaka iddiası!

Erzurum'da 20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Ceren Damar cinayetinin ardından YÖK harekete geçti

Üniversitedeki cinayetin ardından harekete geçildi

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.