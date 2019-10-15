Uluslararası öğrencilerden milli maç heyecanı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) Türkiye Bursları programı ile ülkemizde eğitim alan dünyanın dört bir yanından uluslararası öğrenciler, Türkiye-Fransa maçının heyecanına ortak oluyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından koordinasyonu sağlanan Türkiye Bursları programı ile ülkemizdeki çeşitli üniversitelerde eğitim alan dünyanın dört bir yanından uluslararası öğrenciler YTB’nin ev sahipliğinde Türkiye-Fransa maçının heyecanına ortak oluyor. Ay yıldızlı forma, kırmızı-beyaz atkıları ve bayraklarla maç izlemeye gelen uluslararası öğrenciler, başlama düdüğünün ardından tezahüratlar eşliğinde milli takıma destek verdi. Öğrencilerin Türkiye sevgisi ise renkli görüntülere sahne oldu.

"Türkiye gruplarından birinci çıkacak"

İran’dan gelerek Ankara’da Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde makine bölümünde doktora yapan Samad Mofhani Rahimi maçtan önce duygu ve düşüncelerini paylaştı. Rahimi, çocukluğundan beri hayranı olduğu Türkiye’de yaşamaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Milli takımı da çok başarılı bulan Rahimi, gruplardan birinci çıkacağını belirtti. Türkiye’de eğitim aldıktan sonra kendi ülkesine hizmet edeceğini ifade eden Rahimi, “Türkiye’nin bir gönül elçisi olacağım. Bugün burada Türkiye’nin milli maçını izleyeceğiz. Türk milli takımını güçlü buluyorum. Rakiplerini yenip gruptan birinci çıkacağını düşünüyorum” dedi.