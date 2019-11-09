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Uluslararası Organ Bağışı Afiş Yarışması'nın kazananları ödüllerini aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 11:18 | Son Güncelleme

Türkiye Organ Nakli Vakfı tarafından düzenlenen yarışmaya 36 ülkeden bin 391 eser katıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Organ Nakli Vakfı tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Organ Bağışı Afiş Yarışması'nın kazananları belli oldu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, organ bağışı konusunda uluslararası alanda toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla iki yılda bir düzenlenen 3. Uluslararası Organ Bağışı Afiş Yarışması'nda dereceye giren eserlerin sahipleri, düzenlenen törende ödüllendirildi.

Toplam 36 ülkeden bin 391 eserin katıldığı yarışmada, ilk üçe giren eserler ve mansiyon kazanan beş eser ödüle layık görüldü. Birincilik ödülünün sahibi Tayvan'dan Chai Hsiang Lee olurken, ikincilik ödülünü Ukrayna'dan Mykola Kovalenko, üçüncülük ödülünü ise Türkiye'den Mehmet Işık aldı.

Alanında popüler grafik-tasarım sanatçıları ile akademisyenlerden oluşan uluslararası jüri tarafından seçilen 100 eser, 15 Kasım'a kadar Galeri Feriye'de sergilenecek.

- Dünyada ilk ve tek yarışma

Törende konuşan Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci, amaçlarının sanatla organ bağışını bir araya getirerek toplumsal farkındalığı artırmak, daha fazla organ bağışının yapılmasını sağlamak ve organ nakli listelerinde bekleyen hastalar için fırsat oluşturmak olduğunu söyledi.

Yarışmanın, uluslararası olduğu için dünyanın değişik yerlerinde organ bağışında toplumsal farkındalığa önemli katkılar sağlayacağını anlatan Kahveci, "Çünkü daha fazla organ bağışına ihtiyacımız var. Bu yarışmanın diğer bir özelliği ise dünyada ilk ve tek olmasıdır. Sadece Türkiye tarafından yapılıyor ve bu açıdan son derece kıymetli." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki organ nakli bekleyen insan sayısına değinen Kahveci, şöyle devam etti:

"Organ nakli yapmak için daha fazla organ bağışına ihtiyacımız var. Bu noktada kamu farkındalığını yükseltmemiz gerekiyor. ABD'nin ve Avrupa'daki ülkelerin bağış oranlarına baktığımızda ülkemiz bunların gerisinde. Güncel rakamlarla Türkiye'de, 30 bin civarında insanımız organ ve doku nakli için beklemekte. Buna karşılık ölen insanların organlarıyla hayata döndürülen insan sayısı oldukça sınırlı. Ekim ayı itibarıyla ülkemizde, 7 binin üzerinde organ ve doku nakli gerçekleştirildi. Bunların sadece yüzde 15'lik kısmı kadavradan bağışla yapıldı. Kalan diğer kısım tamamen canlı vericilerden alındı. Özellikle ölen insanların organlarından bağış oranlarını artırmamız lazım.''

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organ bağışı Türkiye Organ Nakli Vakfı

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