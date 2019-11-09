Uluslararası Organ Bağışı Afiş Yarışması'nın kazananları ödüllerini aldı

Törende konuşan Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci, amaçlarının sanatla organ bağışını bir araya getirerek toplumsal farkındalığı artırmak, daha fazla organ bağışının yapılmasını sağlamak ve organ nakli listelerinde bekleyen hastalar için fırsat oluşturmak olduğunu söyledi.

Yarışmanın, uluslararası olduğu için dünyanın değişik yerlerinde organ bağışında toplumsal farkındalığa önemli katkılar sağlayacağını anlatan Kahveci, "Çünkü daha fazla organ bağışına ihtiyacımız var. Bu yarışmanın diğer bir özelliği ise dünyada ilk ve tek olmasıdır. Sadece Türkiye tarafından yapılıyor ve bu açıdan son derece kıymetli." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki organ nakli bekleyen insan sayısına değinen Kahveci, şöyle devam etti:

"Organ nakli yapmak için daha fazla organ bağışına ihtiyacımız var. Bu noktada kamu farkındalığını yükseltmemiz gerekiyor. ABD'nin ve Avrupa'daki ülkelerin bağış oranlarına baktığımızda ülkemiz bunların gerisinde. Güncel rakamlarla Türkiye'de, 30 bin civarında insanımız organ ve doku nakli için beklemekte. Buna karşılık ölen insanların organlarıyla hayata döndürülen insan sayısı oldukça sınırlı. Ekim ayı itibarıyla ülkemizde, 7 binin üzerinde organ ve doku nakli gerçekleştirildi. Bunların sadece yüzde 15'lik kısmı kadavradan bağışla yapıldı. Kalan diğer kısım tamamen canlı vericilerden alındı. Özellikle ölen insanların organlarından bağış oranlarını artırmamız lazım.''

