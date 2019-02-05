HABER

"Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışması Sergisi” Samsun’da açıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.02.2019 13:58 | Son Güncelleme

Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışması’na katılan 45 ülkeden 950 karikatür arasından seçilen 55 eserin yer aldığı sergi, Samsun’da açıldı.Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Türkiye Organ Nakli Vakfı (TONV), Organ Nakli Koordinatörleri Derneği (ONKOD) ve Türk Yoğun Bakım Derneği’nin imzaladığı 4’lü protokolün etkinliği olan “1.Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışması Sergisi”, Samsun Piazza Alışveriş Merkezinde ilk günden yoğun ilgi gördü.Organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen ve ödülleri ekim ayındaki ITN (International Transplant Network Congress) Kongresi’nde dağıtılan 1.

Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışması’na katılan 45 ülkeden 950 karikatür arasından seçilen 55 eserin yer aldığı sergi, Samsun’da açıldı.
Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Türkiye Organ Nakli Vakfı (TONV), Organ Nakli Koordinatörleri Derneği (ONKOD) ve Türk Yoğun Bakım Derneği’nin imzaladığı 4’lü protokolün etkinliği olan “1.Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışması Sergisi”, Samsun Piazza Alışveriş Merkezinde ilk günden yoğun ilgi gördü.
Organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen ve ödülleri ekim ayındaki ITN (International Transplant Network Congress) Kongresi’nde dağıtılan 1. Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışması’nın birbirinden değerli eserlerinin yer aldığı sergi 11 Şubat tarihine kadar gezilebilecek.
Serginin açılışında konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, “Samsun, organ bağışı konusunda Türkiye’de ilk sıralarda yer alıyor. Geçtiğimiz ayda da 1. sırada yer aldı. Uluslararası karikatürlerin yer aldığı bu sergiye tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Sergi sanat ve farkındalık açısından çok ağırlıklı. Organ bağışına duyarlı vatandaşlarımız, burada hem sanat faaliyetlerini görecekler hem de gelmişken standımıza organlarını bağışlayabilecekler. Öldükten sonra bedenimiz çürüyor. Çürüyeceğine bir cana can olsun diyoruz. Organ bağışını kutsal bir faaliyet olarak önemsiyoruz ve destekliyoruz. Sergimizin ayrıca Samsun sanatına da katkı sağlamasını umuyoruz” dedi.
Konuşmaların ardından Samsun Valisi diğer protokol üyeleri kurdeleyi keserek serginin açılışını yaptı.
Sergi açılışına ayrıca Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üy. Muhammet Ali Oruç, SGK İl Müdürü Ünal Kaya, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Sancak ve davetliler katıldı.

PARTNERHerkesin toplandığı bu yol aslında... İstanbul'a bir de böyle bakınHerkesin toplandığı bu yol aslında... İstanbul'a bir de böyle bakın
Kanser hastaları tedavi sürecini anlattıKanser hastaları tedavi sürecini anlattı
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ciğerlerdeki karbonmonoksidi ölçecekİzmir İl Sağlık Müdürlüğü ciğerlerdeki karbonmonoksidi ölçecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den 'tam fırtına' uyarısı! Vatandaşlara çağrı...

Meteoroloji'den 'tam fırtına' uyarısı! Vatandaşlara çağrı...

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti

Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!

Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Boyun fıtığı tedavisinde bunlara dikkat!

Boyun fıtığı tedavisinde bunlara dikkat!

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Propolis tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Bakan Selçuk duyurdu! SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek

İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek

3 yaşındaki Yağız bebek 55 kiloya ulaştı! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

3 yaşındaki bebek 55 kilo! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

Kalp krizi ve kalp spazmı soğuk havalarda artış gösteriyor

Dikkat! Soğuk havalar kalbi etkiliyor

Mide botoksu nedir? Mide botoksu yaptıran hastalar nasıl bir değişim yaşıyor? Mide botoksunun zararları var mıdır?

Mide botoksuyla kilolarına veda etti

Kolonoskopi nedir? Kolonoskopi nasıl yapılır? Kolonoskopi sonucu hangi hastalıkları ortaya çıkarıyor?

Kolonoskopi hangi hastalıkların teşhisinde kullanılıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.